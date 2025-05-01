Уфимское «Динамо» стало чемпионом баскетбольной Высшей лиги

Мужской баскетбольный клуб «Динамо» (Уфа) в финале Fonbet Высшей лиги обыграл тобольский «Нефтехимик» со счетом 72:69. Таким образом, финальная серия закончилась со счетом 2:0 в пользу уфимцев, что позволило команде стать чемпионами лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Высшая лига является третьим по силе дивизионом в российском мужском баскетболе после Единой лиги ВТБ и Суперлиги.

Для «Динамо», основанного в 2024 году, это был первый сезон в Высшей лиге. В регулярном чемпионате команда заняла первое место. В плей-офф уфимцы поочередно одолели «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Чебоксарских ястребов» (Чебоксары) и «Нефтехимик» (Тобольск).

Идэль Гумеров