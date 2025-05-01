Скончалась старейшая жительница планеты Ина Канабарру Лукас из Бразилии

Старейшая жительница планеты, монахиня из Бразилии Ина Канабарру Лукас скончалась в возрасте 116 лет, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток бразильского города Порту-Алегри.

Ина Канабарру родилась 8 июня 1908 года. Она стала монахиней в 1934 году в возрасте 26 лет, между Первой и Второй мировыми войнами. Статус самой пожилой жительницы Земли госпожа Канабарру получила после смерти в декабре 2024 года жительницы Японии Томико Итооки, прожившей 116 лет.

По данным Американской геронтологической исследовательской группы (GRG) и базы данных LongeviQuest (организации, проверяющей возраст старейших людей в мире), теперь титул переходит к Этель Катерхэм, жительнице графства Суррей в Великобритании, которой 115 лет.