Главные новости за 30 апреля. Сочи

Неблагоприятные погодные условия весной 2025 года отразятся на урожайности плодовых и ягодных культур в Сочи. Субтропические растения, напротив, могут показать более высокую урожайность.

Стоимость кв. м в новостройках Сочи достигла 450 тыс. руб., увеличившись на 34% по сравнению с показателями 2024 года. В июне 2024 года цены выросли на 10%, а в декабре — на 17%.

ФКУ Упрдор «Черноморье» ведет активные работы по ремонту федеральной трассы А-149 на участке от 39-го до 43-го км в границах поселка Красная Поляна. Сотрудники федеральных дорог Кубани планируют завершить все работы на популярном курортном направлении до начала высокого туристического сезона.

Мосгорсуд подтвердил законность ужесточения меры пресечения супруге экс-мэра Сочи Янине Копайгородской, отклонив апелляционные жалобы защиты.

В марте 2025 года спрос на объекты в Красной Поляне снизился на 18,1% относительно февраля 2025 года. Сейчас в рамках помесячной динамики интерес у покупателей жилья снижается два месяца подряд.

Авиакомпания Smartavia подготовила план восстановления самолета Boeing 737 с бортовым номером RA 73659, который при посадке в аэропорту Сочи в августе 2024 года ударился хвостовой частью фюзеляжа о взлетно-посадочную полосу. Ущерб от инцидента составил более 600 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении исковых требований ООО «Вектор» к ООО «Дом моды Людмилы Ивановой». Управляющая компания требовала обязать ответчика демонтировать напольное бетонное покрытие и стены нежилого помещения для обеспечения доступа к общедомовой канализационной линии многоквартирного дома по улице Горького, 43 в Сочи.

Туапсинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на убийство трех человек. Исполняющий обязанности межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 68-летнего местного жителя.