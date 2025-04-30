Ремонт трассы Адлер — Красная Поляна завершат до начала высокого сезона

ФКУ Упрдор «Черноморье» ведет активные работы по ремонту федеральной трассы А-149 на участке от 39-го до 43-го км в границах поселка Красная Поляна. Сотрудники федеральных дорог Кубани планируют завершить все работы на популярном курортном направлении до начала высокого туристического сезона, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Проект включает не только обновление дорожного полотна, но и комплексное благоустройство прилегающей инфраструктуры. Согласно контракту, предусмотрены замена перильного ограждения, перекладка тротуарной плитки, монтаж водоотводных лотков, нанесение разметки, ремонт водопропускных труб и установка дорожных знаков.

«Ъ-Сочи» писал, что сейчас власти курорта согласовывают план ремонта дорог, чтобы завершить работы до начала летнего туристического сезона. В этом году на муниципальные дороги выделено более 170 млн руб., включая ямочный ремонт на 44 объектах и капитальный ремонт улицы Инжирной.

Мария Удовик