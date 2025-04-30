Пенсионер из Туапсе предстанет перед судом за стрельбу в кафе

Туапсинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на убийство трех человек. Исполняющий обязанности межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 68-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

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Пенсионеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений).

Согласно материалам следствия, в августе 2024 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии в одном из кафе Туапсе, спровоцировал словесную перепалку с тремя посетителями. В ходе конфликта фигурант дела схватил охотничье двуствольное ружье и выстрелил в оппонентов, целясь в жизненно важные органы. Завершить задуманное ему не удалось по независящим от него обстоятельствам.

Расследованием занимался следственный отдел по Туапсе СУ СК России по Краснодарскому краю. На время следствия обвиняемый был заключен под стражу.

Дело передано в Туапсинский городской суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что в аэропорту курорта задержали блогера Рената Пашаева, находившегося в розыске за стрельбу и экстремистские лозунги. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения обвиняемого.

Мария Удовик