Непогода в апреле может повлиять на урожай плодовых культур в Сочи

Неблагоприятные погодные условия весной 2025 года отразятся на урожайности плодовых и ягодных культур в Сочи. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председатель общественного движения «Российские субтропики» Андрей Платонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

По его словам, апрельские туманы и понижение температуры повлияют на косточковые, семечковые культуры и ягоды. Однако масштаб последствий, по оценке эксперта, будет незначительным:

«То, что деревьям положено отдать нам на съедение, мы это все получим»,— подчеркнул господин Платонов.

Субтропические растения, напротив, могут показать более высокую урожайность. Инжир, хурма, киви, виноград и цитрусовые, по мнению специалиста, не пострадают от весенней непогоды. Напротив, запас влаги в почве может положительно сказаться на их развитии. Цветение у многих субтропических культур, таких как цитрусовые, фейхоа и хурма, еще впереди, и в случае благоприятной погоды в мае прогнозируется хороший урожай.

Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Субтропического научного центра РАН, апрельские похолодания могут негативно сказаться на процессе цветения и формирования завязей у косточковых и семечковых культур в приморской зоне Краснодарского края.

После теплого марта регион столкнулся с резким похолоданием, заморозками и туманами, что пришлось на период цветения сливы, алычи, персика, яблони и груши. Эти погодные факторы, по словам ученых, нарушили естественные процессы опыления. Особенно опасны такие условия для раннецветущих сортов.

Ситуацию усугубляет низкая активность пчел — при температуре ниже +10 градусов и высокой влажности насекомые не опыляют растения, что может привести к снижению количества завязей.

Однако господин Платонов отметил, что урожай плодовых и ягодных культур в Сочи не будет ниже прошлогодних показателей.

Мария Удовик