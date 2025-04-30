Спрос на недвижимость в Красной Поляне снизился на 18% за месяц

В марте 2025 года спрос на объекты в Красной Поляне снизился на 18,1% относительно февраля 2025 года. Сейчас в рамках помесячной динамики интерес у покупателей жилья снижается два месяца подряд, рассказал эксперт по недвижимости в Сочи Кирилл Флутков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Курорт Красная Поляна Фото: Пресс-служба Курорт Красная Поляна

По данным господина Флуткова, в первом квартале 2025 года покупательский спрос вырос на 13,2% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, но снизился на 8,8% относительно аналогичного периода прошлого года.

Специалист также отметил, что в марте 2025 года интерес потенциальных приобретателей к недвижимости в этой локации оказался на 19,7% ниже, чем в марте 2024 года.

По состоянию на апрель 2025 года в горном кластере Сочи представлено 854 объекта недвижимости. Основная часть предложения приходится на однокомнатные (271), двухкомнатные (253) и студийные (239) помещения.

Самым дорогостоящим объектом в Красной Поляне стала трехкомнатная квартира площадью около 150 кв. м, выставленная на продажу за 196 млн руб. Помещение находится на первом этаже четырехэтажного здания 2007 года постройки.

«Ъ-Сочи» писал, что в апреле 2025 года на курорте в продаже находится свыше 1,7 тыс. объектов недвижимости стоимостью до 10 млн руб. С февраля этого года количество предложений увеличилось на 1,3%, или на 23 лота.

Мария Удовик