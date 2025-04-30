За год цены на новостройки в Сочи выросли на треть

Стоимость кв. м в новостройках Сочи достигла 450 тыс. руб., увеличившись на 34% по сравнению с показателями 2024 года. Об этом сообщила коммерческий директор группы компаний АСК, эксперт по загородной и курортной недвижимости Анна Исаева в интервью Федеральному Бизнес Журналу.Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации эксперта, в июне 2024 года цены выросли на 10%, а в декабре — на 17%. На вторичном рынке Сочи средняя цена «квадрата» сейчас составляет 317 тыс. руб., увеличившись за год лишь на 9%, что ниже процентов по банковским вкладам. Существенных колебаний на вторичном рынке в течение года не наблюдалось.

«В Сочи сегодня покупают квартиры в основном так называемые климатические беженцы — те, кто стремятся перебраться к морю и солнцу из средней полосы России и северных регионов на постоянное место жительства. Есть среди них и те, кто покупают себе сезонное жилье у моря, а также инвесторы»,— отмечает госпожа Исаева.

По мнению эксперта, основными стимулами развития рынка жилой недвижимости в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах являются инвестиционная привлекательность, туристический потенциал регионов, развитие инфраструктуры и политика объединения горнолыжных и летних курортов Черноморского побережья, Ставрополья и Северного Кавказа.

«Ъ-Сочи» писал, что в марте 2025 года спрос на объекты в Красной Поляне снизился на 18,1% относительно февраля 2025 года. Сейчас в рамках помесячной динамики интерес у покупателей жилья снижается два месяца подряд

Мария Удовик