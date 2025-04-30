Мосгорсуд оставил супругу экс-мэра Сочи под стражей до 17 мая

Мосгорсуд подтвердил законность ужесточения меры пресечения супруге экс-мэра Сочи Янине Копайгородской, отклонив апелляционные жалобы защиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Янина Копайгородская, обвиняемая в посредничестве при вымогательстве взятки и растрате в особо крупном размере, переведена из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Инициатором ужесточения меры пресечения выступило следствие, утверждающее, что обвиняемая оказывала давление на свидетеля.

Ходатайство о смене меры пресечения рассматривалось Мещанским районным судом в начале марта в закрытом режиме по просьбе прокурора. Ранее в феврале суд продлил супруге экс-главы курорта срок домашнего ареста до 17 мая. Теперь на этот же период Янина Копайгородская помещена под стражу.

Согласно материалам следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу получил от сочинского предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера на сумму более 43 млн руб. Взамен чиновник должен был обеспечить благоприятные условия для развития бизнеса и покровительство.

Супругов Копайгородских задержали осенью 2024 года. В ходе расследования правоохранительные органы провели свыше 50 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, изъяв деньги, ценности и документы. Следственный департамент МВД России также вменяет супругам хищение земельных участков в Сочи. Супруги Копайгородские не признают свою вину.

Мария Удовик