Суд отклонил иск сочинской УК «Вектор» к Дому моды Людмилы Ивановой

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении исковых требований ООО «Вектор» к ООО «Дом моды Людмилы Ивановой». Управляющая компания требовала обязать ответчика демонтировать напольное бетонное покрытие и стены нежилого помещения для обеспечения доступа к общедомовой канализационной линии многоквартирного дома по улице Горького, 43 в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, ООО «Дом моды Людмилы Ивановой» владеет двумя нежилыми помещениями общей площадью 347,7 кв. м в указанном многоквартирном доме. ООО «Вектор», являясь управляющей организацией дома, заявило о выявлении фактов самовольной перепланировки и несогласованного переустройства внутридомовых коммунальных инженерных сетей, включая горячее и холодное водоснабжение, канализацию и электрические сети.

Представители управляющей компании утверждали, что ответчик забетонировал напольное покрытие и стены, в которых находятся канализационные линии, принадлежащие на праве общей долевой собственности жильцам МКД. По мнению истца, это привело к выходу из строя одной из двух канализационных линий дома, что создает риск затопления здания.

Управляющая компания составила акт об отсутствии доступа к общедомовым инженерным сетям от 17 октября 2024 года и обратилась в суд после отказа ответчика добровольно демонтировать конструкции.

Однако, изучив представленные материалы, Арбитражный суд Краснодарского края не нашел оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Лия Пацан