Smartavia планирует восстановить самолет после инцидента в аэропорту Сочи

Авиакомпания Smartavia подготовила план восстановления самолета Boeing 737 с бортовым номером RA 73659, который при посадке в аэропорту Сочи в августе 2024 года ударился хвостовой частью фюзеляжа о взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В рамках действующего авиационного законодательства найдены технические решения, которые позволят выполнить необходимый объем работ на этом воздушном судне для его последующего возвращения к работе»,— сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Компания воздержалась от прогнозов по срокам ввода лайнера в эксплуатацию. «Объем предстоящих работ значительный, так как случай неординарный. Поэтому мы крайне осторожны с прогнозами по времени, которое потребуется на ремонт этого самолета»,— добавили в пресс-службе.

Инцидент произошел 18 августа, когда борт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, при приземлении задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. После этого воздушное судно отстранили от полетов для технической проверки. Пилот, допустивший происшествие, был уволен из авиакомпании.

В декабре 2024 года Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна. По данным следствия, пилот не предпринял необходимых действий, что привело к посадке с вертикальной перегрузкой и повреждению самолета. Ущерб от инцидента составил более 600 млн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания «Азимут» полностью устранила все нарушения, обнаруженные Ространснадзором во время проверки, проведенной после возгорания самолета из Сочи при посадке в Анталье и замены воздушного судна.

Мария Удовик