СМИ: В отношении актера-депутата возбуждено уголовное дело

В отношении депутата Осинской городской думы и предпринимателя Армена Бежаняна возбуждено уголовное дело. Как сообщает «В курсе.ру», дело может быть связано с нарушением правил охраны и использования недр. По информации портала, размер нанесенного действиями бизнесмена ущерба оценивается в 140 млн руб. Связаться с господином Бежаняном «Ъ-Прикамье» не удалось — его телефон оказался вне зоны доступа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армен Бежанян

Фото: страница Армена Бежаняна в соцсети. Армен Бежанян

Фото: страница Армена Бежаняна в соцсети.

Армен Бежанян является учредителем и руководителем трех действующих в Осинском округе компаний, включая ООО «Гослесхоз», ООО «ТЕМП» и ООО «Вторчермет». Господин Бежанян также известен как исполнитель одной из ролей в сериале «Реальные пацаны». С 2019 года является депутатом местной думы от партии «Единая Россия».

Напомним, осенью 2024 года часть депутатов Осинской думы во главе с господином Бежаняном не согласились с решением тогдашнего главы муниципалитета Алексея Григорьева о переносе заседания представительного органа на неопределенный срок. Восемь из 15 депутатов думы провели в кабинете председателя думы собрание и выбрали спикером члена краевого молодежного парламента Константина Нефедова.