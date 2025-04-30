Признанный иноагентом экс-глава ОП Башкирии стал фигурантом дела о фейках о ВС

Уроженец Башкирии стал фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России и нарушении порядка деятельности иноагента, сообщили пресс-службы региональной прокуратуры и управления СКР по региону. По данным «Ъ-Уфа», это бывший глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов (признан иноагентом).

Ему инкриминируется нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности два раза в течение одного года (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

«Уголовное дело расследовалось следственным органом в отсутствие обвиняемого, находящегося в международном розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый объявлен в федеральный и межгосударственный розыск»,— отмечается в пресс-релизах.

Уголовное дело связано с видеоматериалами, которые господин Мурзагулов (признан иноагентом) в марте 2024 года разместил в своем открытом канале и социальной сети.

«Кроме того, будучи признанным иностранным агентом, на протяжении 2024 года он размещал в своих социальных сетях и видеохостинге публикации без указания, что материалы произведены, распространены и направлены иноагентом»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Дело рассмотрит Кировский районный суд Уфы.

Наталья Балыкова