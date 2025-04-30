БашРТС не смогли доказать незаконность предписаний за повышенные начисления

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске признал правомерными действия госжилстройнадзора Башкирии, требовавшего от ресурсоснабжающих организаций МУП «Уфимские инженерные сети» (УИС) и ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС) пересмотреть и уменьшить плату за отопление. Поводом для предписаний стали жалобы жителей республики, в декабре 2020 года столкнувшихся с завышенными начислениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в законности действий госжилстройнадзора усомнилось региональное управление ФАС, усмотревшее в них негативное воздействие на конкуренцию и выписавшее предупреждение. Ведомство обжаловало действия УФАС в арбитражном суде Башкирии.

Рассмотрев жалобы БашРТС, УИС и УФАС на решение суда первой инстанции, восемнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что предписания госжилстройнадзор выдавал в рамках своих полномочий, и его действия нельзя расценивать как признак ограничения конкуренции.

Кроме того, по мнению апелляционной коллегии, нарушения допустило УФАС, своим предупреждением госжилстройнадзору создавшее препятствие контрольно-надзорной деятельности государственного органа.

Идэль Гумеров