Сити-менеджер Туймазов опроверг имитацию ямочного ремонта

Глава администрации Туймазов Эдуард Рахматуллин записал видеообращение с опровержением сообщений «некоторых СМИ» о якобы декоративном характере ямочного ремонта в городе. По его словам, 22 апреля в прямом эфире телеканала БСТ прошел брифинг на эту тему. Позже в Telegram-каналах и СМИ появились публикации о том, что дорожно-строительная техника на улице была выставлена исключительно для съемок, рабочие при этом имитировали ремонт дороги, орудуя лопатами.

В видеозаписи, опубликованной вчера в соцсетях администрации Туймазов, господин Рахматуллин заявил, что ямочный ремонт на улице 70 лет Октября в этот день действительно проводился, а всего с начала апреля две подрядные организации залатали около 3 тыс. кв. м ям.

«По поводу съемок прямой линии хотел бы также пояснить, что в 19:30 мы вышли в эфир. Наши дорожники, которые производили ямочный ремонт, завершили работы к 19 часам, и мы их просто попросили не вывозить технику по прошествию рабочего дня и поставить ее, на фоне которой я выступал. А реальные работы действительно проводились. К сожалению, обвинили дорожников»,— заявил чиновник.

Пресс-служба администрации в пояснениях к видеозаписи добавила, что не может озвучить информацию о финансовых средствах, потраченных на ремонт дорог в 2025 году, так как сезон дорожных работ в городе еще не завершен.

Идэль Гумеров