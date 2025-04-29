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Между Ярославлем и Казанью прервется авиасообщение

С 1 мая авиасообщение между Ярославлем и Казанью будет приостановлено в связи с «необходимым техническим обслуживанием авиапарка компании-перевозчика». Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Алексей Лобанов

Фото: Алексей Лобанов

Напомним, что авиасообщение между двумя городами возобновилось только в январе 2025 года. Полеты осуществляла авиакомпания «ЮВТ-Аэро». Зампред ярославского правительства Роман Душко отметил, что направление пользуется популярностью у ярославцев, поэтому о возобновлении его работы будет сообщено заблаговременно.

Алла Чижова

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