Управление госохраны ОКН подало иск о ремонте Музея радио в Екатеринбурге

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обратилось в арбитражный суд с иском к Свердловскому областному краеведческому музею, следует из картотеки арбитражных дел. Управление требует провести ремонт и реставрацию объекта культурного наследия «Дом Левитских» на ул. Розы Люксембург, 9, в котором сейчас находится Музей радио им. А.С. Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск был подан 10 марта. По утверждению свердловского управления госохраны ОКН, музей не полностью соблюдает обязательства «в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия».В здании на ул. Розы Люксембург, 9 находятся Музей радио и Планетарий, обе организации входят в структуру Свердловского краеведческого музея.

Третьими сторонами по делу выступают министерство по управлению государственным имуществом и министерство культуры региона. Первое заседание назначено на 12 мая.

В Музее радио корреспонденту «Ъ-Урал» сообщили, что представители управления госохраны не связывались с музеем, об их требованиях стало известно из иска. Оперативно получить комментарий Свердловского областного краеведческого музея не удалось.

Анна Капустина