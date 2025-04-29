Защитников Шолмовского озера в Ульяновске не пустили на градостроительную комиссию

Инициативная группа защитников Шолмовского озера, расположенного в микрорайоне Свияга-10 Засвияжского района Ульяновска, направляет в прокуратуру обращение с просьбой проверить законность недопуска представителей общественности на заседание градостроительной комиссии, работающей в структуре Единого градсовета при губернаторе Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльвира Яфизова Фото: Эльвира Яфизова

Об этом активисты сообщили «Ъ-Волга» в среду, отметив, что в пятницу минувшей недели на заседании комиссии предполагалось рассмотрение масштабного проекта строительства жилкомплекса «Новое поколение» рядом с Шолмовским озером. Инициативная группа защитников озера, получив информацию от своих источников о мероприятии, пришла на заседание, но охрана не пустила их в зал заседаний. Ранее, когда на градостроительной комиссии обсуждался вопрос строительства жилкомплекса в этом районе, представителей общественности, по их словам, пускали на обсуждение.

Как пояснили защитники озера «Ъ-Волга», они просили охрану передать организаторам мероприятия информацию о желании общественности присутствовать на обсуждении вопроса их территории, организатор вышла к ним, выслушала просьбу и ушла, в итоге их так и не пустили.

Позднее стало известно, что никакого решения по проекту строительства жилкомплекса принято не было, поскольку заявитель — группа компаний «Новое поколение» предоставила не все необходимые документы.

Получить пояснения председателя комиссии Татьяны Тарасовой во вторник не удалось — по своим телефонам она была для комментариев недоступна.

Между тем в «Положении о едином градостроительном совете при губернаторе», утвержденном указом губернатора Ульяновской области №116 от 2.12.2021 среди основных задач совета указывается «привлечение к участию в выработке предложений по вопросам эффективного развития на территории Ульяновской области градостроительной и архитектурной деятельности широкого круга специалистов и представителей общественности». На это обращают внимание представители защитников озера. Председатель комитета ЖКХ регионального заксобрания, член градостроительной комиссии Денис Седов сказал, что относится «негативно» к недопуску активистов на заседание комиссии. «В любом случае их надо было допустить и предоставить возможность изложить мнение общественность по территории, на которой они проживают», — сказал депутат.

Члены градсовета в беседе «Ъ-Волга» также отметили, что в последнее время комиссия стала более закрытой, «по каким-то внутренним распоряжениям членам комиссии перестали выдавать протоколы заседаний». Кроме того, они обратили внимание на то, что в регионе и в Ульяновске «полостью игнорируются положения «Стандарта вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды», разработанного Минстроем РФ совместно с Агентством стратегических инициатив весной 2020 года.

Сергей Титов, Ульяновск