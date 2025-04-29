«Спартак» прошел сетку

«Спартак» в третий раз подряд в нынешнем розыгрыше «Фонбет» Кубка России обыграл «Динамо». После двух побед на групповом этапе он одолел его на своем поле в play-off — в матче второго этапа полуфинального раунда «Пути регионов». Победу со счетом 2:1, которая принесла спартаковцам возможность сразиться за выход в Суперфинал турнира, им принес первый гол в столичном клубе приобретенного зимой форварда Ливая Гарсии.

Эта игра под противным московским дождем требовала следить за ней исключительно внимательно, в оба глаза, поскольку с насыщенностью событиями в ней все было в полном порядке. Сначала, конечно, тянуло зафиксировать, что соперники, кажется, хотят примерно одного и того же, но желания с возможностями совпадают только у одного. Ну явно же динамовцев и их тренера Марцела Личку жутко раздражало то обстоятельство, что мячом в основном владеет «Спартак», что приходится все время за ним, мячом, гоняться, а отобрав, тут же расставаться, чтобы снова страдать, отбиваясь. Желание самим нажать как следует хлестало из гостей ключом, но нажимали спартаковцы.

Однако в размышлениях по поводу того, принесет ли это преимущество «Спартаку» какие-то материальные плоды, важно было не упустить вдруг прошедший у «Динамо» выпад с ударом Ярослава Гладышева — с разворота, с пары десятков метров. Потрясающим ударом, разве что чуть-чуть неточным.

А восхищаясь им, важно было не проворонить, как «Спартак», словно как раз и ждал такого эпизода — ждал, когда же динамовцы наконец заберутся на его половину, слегка завязнув, развернул в ответ свой стремительный выпад. И выяснилось, что левый фланг «Динамо» на несколько секунд опустел и несет спартаковцев вперед, как горный поток — опытного каякера.

Эсекьель Барко даже не мучился, придумывая, как придать выпаду остроты: достаточно было легонько катнуть мяч мчавшемуся рядышком Маркиньюсу, которого никто не успел накрыть.

А адресат паса показал, что бить издали умеет не хуже Гладышева. Динамовский вратарь Андрей Лунев, видимо, был готов к прыжку, и прыжок-то смотрелся неплохо, но мяч, разминувшись с ладонями Лунева, все равно ввинтился в девятку.

А через три минуты следовало пристально смотреть на спартаковского наставника Деяна Станковича. Он бурлил эмоциями, как оживший вулкан. И это были явно не позитивные эмоции. Дело было не в отдельно взятом очередном классном ударе Гладышева его чудесной левой, хотя от гола «Спартак» уберегся чудом. Его вратарь Александр Максименко, в отличие от Лунева, задел мяч растопыренными пальцами, а тот, лизнув стойку, ушел за пределы поля. Дело было в том, что за ударом последовал отрезок почти тотального динамовского доминирования. Что-то нехорошее для хозяев в нем созревало и дозрело, когда «Динамо» получило право исполнить безобидный с виду стандарт.

Бителлу отправил мяч в сторону ворот, а там его ловко подрезал головой не кто-то из его партнеров, а спартаковский защитник Даниил Денисов. Автогол восстановил равенство, а игра и не думала успокаиваться. И непонятно было, кому она благоволит. То «Спартак» заставляет центрального динамовского защитника Николаса Маричаля в последнее мгновение снимать мяч с ноги противника возле линии вратарской, то «Динамо» злобно огрызается.

А градус страстей на скамейках все поднимался и поднимался. Дошло до того, что, перед тем как уйти отдыхать, арбитру Павлу Кукуяну пришлось показывать красную карточку ассистенту Деяна Станковича Винченцо Сассо.

Хотя и Станкович на нее, надо сказать, нарывался энергично.

Второй тайм открылся спартаковскими наскоками. Один вырулил к подаче Маркиньюса, которую подсек взлетевший в воздух Ливай Гарсия. Гарсия, дорогущее зимнее приобретение «Спартака», впервые забил за него гол. И сразу — такой ценный.

Правда, после него «Спартаку» было непросто. «Динамо» навалилось на него всем весом. Признавать, что в этом розыгрыше «Спартак» для него соперник абсолютно неуязвимый, оно наотрез отказывалось. И, например, у Гладышева был отличный шанс снова счет сравнять, но в поединке с ним Максименко устоял. А шанс Дениса Макарова так и вовсе представлялся чуть ли не стопроцентным: стрелял с пяти метров и отправил мяч над перекладиной. В общем, не срослось. «Спартак», дважды одолевший «Динамо» на групповом этапе, теперь одолел его и в play-off.

Бороться за выход в Суперфинал Кубка России в решающем матче «нижней» сетки play-off он будет с победителем матча «Локомотива» с «Ростовом», который состоится в среду, 30 апреля.

Алексей Доспехов