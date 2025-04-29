Marks and Spencer подешевел на 700 млн фунтов из-за кибератаки

Рыночная капитализация британского ритейлера Marks and Spencer (M&S) просела почти на 700 млн фунтов. Это связано с кибератакой, произошедшей на прошлой неделе, пишет Financial Times.

Компания сообщила о глобальном сбое в работе своих систем 22 апреля. В результате взлома систем ритейлера покупатели не смогли больше оплачивать свои покупки. 28 апреля M&S попросил 200 сотрудников своего главного распределительного центра по продаже одежды и товаров для дома оставаться дома, поскольку заказы на M&S.com не обрабатывались четвертый день подряд. Кроме того, сотрудники, работающие удаленно, вот уже несколько дней не могут подключиться ко внутренним системам M&S.

Пока что покупатели могут приобретать товары M&S только в физических магазинах сети. При этом подарочные карты и сертификаты ритейлер не принимает, так как базы данных с ними все еще недоступны.

Кирилл Сарханянц