Усадьбу Неустроевых-Башкирова в Нижнем Новгороде продают под восстановление

Дом.РФ выставил на торги ОКН «Главный дом усадьбы Неустроевых — А.Я. Башкирова» на улице Семашко, 7/20 в Нижнем Новгороде. Итоги торгов подведут 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН «Главный дом усадьбы Неустроевых — А.Я. Башкирова» в Нижнем Новгороде

Фото: ДОМ.РФ ОКН «Главный дом усадьбы Неустроевых — А.Я. Башкирова» в Нижнем Новгороде

Фото: ДОМ.РФ

В лот включена продажа здания площадью 483 кв.м. и аренда 0,04 га земли под ним. Начальная цена — 20,9 млн руб. Заявки принимают до 26 мая, торги проведут 30 мая 2025 года. Инвестор сможет получить льготное финансирование на восстановление объекта.

Сейчас здание 1806 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии. Текущий вид разрешенного использования — под комплекс учебных зданий с дворовой территорией.

Восстановить усадьбу будущий владелец должен до 27 октября 2029 года. После работ усадьба может использоваться для жилья или апартаментов, в качестве креативного пространства или отеля, или иначе.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее региональное управление госохраны объектов культурного наследия утвердило охранное обязательство для собственника усадьбы, обязав восстановить ее до конца 2028 года.

Анастасия Титова