«Если расслабляться на все праздники, то можно просто закрывать компанию»

Двойная оплата труда, скользящий график и бонусы за результат. Бизнес рассказал об эффективности сотрудников в преддверии майских праздников. У большей части кадров, по словам предпринимателей, продуктивность не снижается. Часто офисные работники даже проявляют инициативу и сами вызываются дежурить в праздничные дни.

Способствует этому главным образом дополнительный заработок, рассказали “Ъ FM” предприниматели:

Сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий: «Майские праздники? А что празднуем? "Мир! Труд! Май! " — чей труд, какой мир, какой май? Если в России расслабляться на все праздники, то можно просто закрывать компанию. Нет, у нас это период интенсивной нормальной работы. Сотрудники офисов, конечно, на это время идут на положенные выходные, но снижать темпы работы мы никак не намерены. Год будет сложным».

Гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Я лично очень настроен отдохнуть на майские праздники, потому что я много работаю без отпусков, мне бы хотелось, конечно, посидеть на даче, ничего не делать. Но производство будет работать. Смены, которые запланированы, будут выходить. Офис небольшой, активность низкая, и для меня первая половина мая — хороший повод и время, чтобы выдать плановые отпуска. Кому надо, тот настроился на отдых, кому не надо — настроился на работу. Они просто счастливы: в праздники работа за двойную плату. Ну, я бы сам остался, наверное, работать, если бы так не устал».

Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Обычно рабочий день у нас начинается в 10:00. В предпраздничные дни мы начали работать с 8:30-9:00. Рынок в марте был тише. В апреле он возбудился, а сейчас мы видим очень большую деловую активность среди наших заказчиков, продавцов, покупателей и инвесторов. Апатия ушла, поэтому, наоборот, сейчас прекрасный май, когда можно будет более глубоко заняться вопросами, которые откладывали из-за рутины».