СИП отменил взыскание с кубанской клиники за копирование отзывов с «ПроДокторов»

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил решение Арбитражного суда (АС) Краснодарского края, согласно которому ООО «МедРокет» (учредитель сетевого издания «ПроДокторов») взыскало с ООО «Аэстетик Коллектив» 250 тыс. руб. компенсации за нарушение интеллектуальных прав. Дело направлено на новое рассмотрение в АС Кубани, постановление имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить недостатки, установить и исследовать все обстоятельства дела.

В материалах указано, что ООО «МедРокет» обратилось в АС края с иском к ООО «Аэстетик Коллектив» (администратор сайта медицинской организации «Научный центр микрохирургии и пластической хирургии А.С. Дикарева») об обязании удалить 25 отзывов с сайта ответчика и взыскании компенсации. Истец указал, что авторские права на спорные отзывы принадлежат ему. По мнению заявителя, тексты отзывов размещаются изначально на портале «ПроДокторов» анонимно, в качестве представителя авторов произведений выступает сам истец.

Арбитражный суд региона удовлетворил иск, апелляционная инстанция поддержала это решение. Суды посчитали, что отзывы являются «служебными произведениями, созданными работниками истца в рамках исполнения служебных обязанностей, а также признал подтвержденным факт копирования/цитирования отзывов ответчиком, путем размещения их на сайте https://aestetik.ru». Ответчик обратился в СИП с кассационной жалобой, указав, что суды первой и апелляционной инстанций «неверно трактуют понятие "контент Интернет-сайта"».

«Сами по себе отзывы не являются "контентом сайта" и объектами авторского права, а также не обладают охраноспособностью. В данном случае спорные публикации являются личным мнением физического лица о качестве оказанной медицинской услуги, в связи с чем они не являются произведениями и носят информационный характер. Суды, в отсутствие доказательств, признали спорные отзывы служебными произведениями сотрудников истца. Сотрудники истца не прилагали никаких творческих усилий при написании спорных текстов»,— считает заявитель кассационной жалобы.

Компания «Аэстетик Коллектив» также заявила, что отзывы, опубликованные на сайте, являются выражением свободы мысли и слова пациентов и никак не редактируются сотрудниками ООО «МедРокет».

В постановлении СИП говорится, что спорные отзывы не отвечают критериям литературных произведений. «Суды нижестоящих инстанций не оценили достаточность и взаимную связь представленных в материалах дела доказательств в их совокупности»,— сказано в документе.

Тат Гаспарян