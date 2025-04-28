Краевой главк МВД возглавил бывший начальник УМВД Брянской области

Начальником ГУ МВД по Пермскому краю назначен заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, генерал-майор Владислав Толкунов. Как сообщают СМИ, указ о его назначении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля. Самого указа на официальном портале правовых актов нет. Нет данных о новом начальнике и на сайте краевого главка МВД. Источники «Ъ-Прикамье» подтвердили факт назначения нового начальника главка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Толкунов

Фото: страница «Брянск главный» в соцсети Владислав Толкунов

Фото: страница «Брянск главный» в соцсети

Владислав Толкунов служит в органах МВД с 1997 года. Занимал должности начальника полиции МВД Мордовии, начальника УМВД Брянской области. С 2023 года — в центральном аппарате МВД РФ.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», прежний начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант Александр Щеглов, возглавлявший главк с 2020-го по декабрь 2024 года, трудоустроился в администрацию губернатора Пермского края.