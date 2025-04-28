Краевой главк МВД возглавил бывший начальник УМВД Брянской области
Начальником ГУ МВД по Пермскому краю назначен заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, генерал-майор Владислав Толкунов. Как сообщают СМИ, указ о его назначении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля. Самого указа на официальном портале правовых актов нет. Нет данных о новом начальнике и на сайте краевого главка МВД. Источники «Ъ-Прикамье» подтвердили факт назначения нового начальника главка.
Владислав Толкунов
Фото: страница «Брянск главный» в соцсети
Владислав Толкунов служит в органах МВД с 1997 года. Занимал должности начальника полиции МВД Мордовии, начальника УМВД Брянской области. С 2023 года — в центральном аппарате МВД РФ.
Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», прежний начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант Александр Щеглов, возглавлявший главк с 2020-го по декабрь 2024 года, трудоустроился в администрацию губернатора Пермского края.