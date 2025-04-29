Ставка на семью

Вологодская область последовательно проводит социальную политику, направленную на повышение уровня рождаемости в регионе. При этом демографические проблемы решают не только с помощью денежных выплат — губернатор Вологодской области Георгий Филимонов неоднократно выступал за комплексный подход в вопросах народосбережения. Усилия местных властей также включают масштабную антиалкогольную кампанию, создание комфортной инфраструктуры для родителей и противодействие абортам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на встрече с представителями медицинских организаций по вопросу народосбережения в регионе

Фото: Предоставлено Пресс-службой Губернатора Вологодской области Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на встрече с представителями медицинских организаций по вопросу народосбережения в регионе

Фото: Предоставлено Пресс-службой Губернатора Вологодской области

Преодоление демографических проблем — одно из приоритетных направлений работы властей Вологодской области. По данным Росстата, за 2024 год естественная убыль населения региона составила более 7,9 тыс. человек при общей численности населения 1,12 млн. В недавнем интервью губернатор Георгий Филимонов заявил, что Вологодчина «вымирает колоссальными темпами». «Область большая — 144,5 тыс. квадратных километров. А население стремительно сокращается»,— констатировал Георгий Филимонов.

По мнению главы региона, решать демографические проблемы необходимо комплексно. Поэтому стратегия вологодских властей включает не только финансовую поддержку семьей с детьми, но и ряд других инициатив. Губернатор Георгий Филимонов перечислил некоторые из них по итогам встречи с зампредом Госдумы Анной Кузнецовой в феврале.

«Наши усилия направлены на преодоление демографического кризиса. Эта работа является частью комплекса мероприятий, включая законодательные инициативы по ограничению продажи алкоголя, популяризацию спорта и здорового образа жизни, улучшение доступности медицинских услуг и развитие образования. Важным элементом этой работы является борьба с порочной практикой детоубийства в медучреждениях»,— подчеркнул глава региона.

Опыт Вологодской области в борьбе с демографическим кризисом уникален для России и вызывает заинтересованность других регионов. Так, антиалкогольная кампания, запущенная губернатором Георгием Филимоновым, побудила власти некоторых субъектов РФ также рассмотреть возможность введения ограничений в этой сфере. К опыту Вологодчины, в частности, решили присмотреться в Санкт-Петербурге и Ярославской области.

Напомним, с 1 марта в Вологодской области вступили в силу новые правила розничной торговли алкоголем. Введен полный запрет на алкомаркеты, расположенные в жилых домах, а розничная продажа спиртного по будням ограничена двумя часами в день (с 12:00 до 14:00). Уже в первый месяц действия этих ограничений продажи алкоголя в Вологодской области упали на 50% по рознице и на 19% по алкомаркетам. По сравнению с прошлым годом вдвое сократилось количество ДТП с участием пьяных водителей, а число зафиксированных преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, снизилось на 31%. По мнению местных властей, такие меры, помимо общего оздоровления населения, позволят повысить рождаемость в регионе в полтора-два раза за пять лет.

Оплот Русского Севера

Одной из важнейших инициатив, направленных на повышение уровня рождаемости в Вологодской области, стала программа губернатора Георгия Филимонова «Семья — оплот Русского Севера», стартовавшая в начале 2025 года. В России ей нет аналогов — это целый комплекс мер для создания благоприятных условий для будущих родителей.

Одна из самых свежих мер поддержки направлена на студенческие семьи: при рождении ребенка для одного из родителей предусмотрена компенсация стоимости обучения до 91 тыс. руб. в год.

Программа «Семья — оплот Русского Севера» поддерживает молодых матерей. Вологжанки, родившие первенца до 25 лет, теперь могут получить от региона единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. По состоянию на конец марта за выплатой обратились уже более 170 женщин. Денежная помощь в такой важный момент позволяет молодым матерям почувствовать себя более защищенно.

О своем опыте рассказала местным журналистам 20-летняя вологжанка Анна Фролова, которая впервые стала матерью в феврале 2025 года. Молодая мать планировала воспользоваться новой губернаторской выплатой. «Документы еще не оформляли, но обязательно подадим. 100 тысяч для молодой семьи лишними не будут»,— отмечала Анна.

Губернаторскую выплату получила и семья Головановых из города Сокол. Игнат и Кристина стали родителями в январе 2025 года, у пары родился первенец Тимур. О выплате в 100 тыс. руб. семья узнала из интернета. «Заявку рассмотрели очень быстро, меньше чем за десять дней, и сразу перевели деньги. Выплата нам очень помогла: мы смогли купить коляску, лекарства — это большая статья расходов. Также хватило на памперсы и смеси на первое время. Часть средств отложили на ремонт и квартиру. Большое спасибо губернатору, что так помогают»,— говорит Игнат.

Программа «Семья — оплот Русского Севера» поддерживает и многодетные семьи. Они могут получить субсидию на улучшение жилищных условий в размере 500 тыс. руб. Еще одна мера поддержки многодетных — действующий в Вологодской области региональный капитал «Большая семья». По этой программе можно получить 150 тыс. руб. при рождении четвертого и последующего ребенка.

В рамках губернаторской программы в регионе также откроют центры молодого родителя. В них вологжане всех возрастов смогут получить информацию о подготовке к беременности и родам и узнать о положенной им помощи. Программа не ограничивается просвещением: семьи смогут пройти медобследования, включая бесплатные анализы на гормоны для выявления причин бесплодия, а также получат поддержку при подготовке к ЭКО.

Еще одна инициатива местных властей — создание бесплатных пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. В регионе их уже 26 — такие пункты есть в каждом муниципальном образовании области. «Здесь можно совершенно бесплатно взять во временное пользование вещи для малышей — специалисты покажут, расскажут и подберут все необходимое. Первые детские товары, которые мы закупили, уже начали поступать в пункты проката региона. Обратиться за помощью могут одинокие родители, а также молодые, студенческие и многодетные семьи, которые воспитывают ребенка в возрасте до одного года»,— рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В пункты проката все желающие могут сдать вещи первой необходимости для малышей в хорошем состоянии: коляски, детские автокресла, ходунки, шезлонги-качалки, кроватки, пеленальные столики, стульчики для кормления, ванночку для купания.

«Нет» абортам

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча с представителями медицинских организаций по вопросу народосбережения в Вологодской области

Фото: Предоставлено Пресс-службой Губернатора Вологодской области Встреча с представителями медицинских организаций по вопросу народосбережения в Вологодской области

Фото: Предоставлено Пресс-службой Губернатора Вологодской области

Усилия вологодских властей направлены и на профилактику абортов. В рамках программы «Защити меня сегодня» по работе с беременными власти предусмотрели денежное вознаграждение для медиков, которые убедят женщину отказаться от аборта. Такие врачи получают от области премию в размере 5 тыс. руб., еще 25 тыс. руб. им выплачивают после рождения ребенка.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов регулярно рассказывает в своем Telegram-канале, как проводимая на Вологодчине политика народосбережения получает позитивный отклик не только внутри региона, но и со всех уголков страны.

«Полностью поддерживаю губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в противодействии абортам и сохранении семейных ценностей. Для нас важно, чтобы каждая беременная женщина испытала счастье материнства. Главное — проводить профилактику абортов посредством повышения уровня знаний о внутриутробном развитии человека. Укрепление в общественном сознании семейных ценностей является приоритетом для нас»,— заявляет Арина Ильченко, руководитель регионального представительства АНО «Спаси жизнь». Психологи этой организации уже спасли от абортов 47 малышей в Вологодской области. «Я уверена, что взрослые разумные люди должны нести ответственность за жизнь своих детей с первого дня после зачатия. Неважно, сколько прошло времени — две недели или два года — сердце ребенка уже бьется, и лишать его жизни никто не имеет права. Поддерживаю политику губернатора Георгия Филимонова в этом направлении»,— говорит вологжанка Юлия.

«Мы разделяем инициативу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о поддержке всех беременных женщин и ограничении прерываний беременности, а также ограничении на продажу алкоголя. Мы полностью разделяем его инициативу, направленную на сохранение русского народа»,— отмечают екатеринбуржцы, записавшие видеообращение главе Вологодчины.

«Поддерживаем инициативу губернатора Вологодской области Филимонова Георгия о противодействии абортам. Считаем, что эта инициатива поможет в решении проблем демографии нашей страны, а также укрепит и увеличит население нашей страны в сто крат»,— говорят жители Республики Бурятия.

Поддержка семей ветеранов СВО

В Вологодской области уделяют особое внимание семьям участников специальной военной операции (СВО). О мерах поддержки, реализуемых в регионе, губернатор Георгий Филимонов рассказывает регулярно. «Поддержка защитников нашей Родины и их родных — одна из приоритетных задач. Направили на эту работу около 6 млрд рублей, реализуем 40 мер господдержки»,— подчеркнул Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Для семей мобилизованных в Вологде предусмотрено единовременное денежное пособие беременной жене в размере 49 064,75 руб. Есть и ежемесячная выплата на детей — она составляет 21 027,75 руб. Также семьи имеют право на назначение единого пособия и выплаты на первого ребенка до трех лет без учета дохода военнослужащего.

В Вологодской области ветеранам СВО и их семьям оказывают бесплатную психологическую помощь. С мая 2023 года по март 2025 года такой услугой воспользовались уже более 600 ветеранов СВО и членов их семей. В регионе также действует программа реабилитации и психологической поддержки ветеранов СВО, организованная фондом «Защитники Отечества». К работе с участниками спецоперации привлекаются только квалифицированные специалисты, которые вошли в Федеральный реестр педагогов-психологов и обладают необходимыми компетенциями.

Сергей Петров