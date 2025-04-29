«Есть риск, что возможности ФАС России в борьбе против недобросовестной конкуренции на фармацевтическом рынке будут ограничены»

Одна из главных проблем российской фарминдустрии — введение в оборот дженериков до истечения срока действия патентов на оригинальный препарат. Оригинаторы терпят убытки, теряя возможности инвестировать средства в инновационные продукты. Нарушители получают несправедливые конкурентные преимущества перед авторизованными производителями и поставщиками оригинальных препаратов, а также другими производителями дженериков, которые добросовестно ждут окончания патентной охраны. Доктор юридических наук Арина Ворожевич рассказывает о том, как можно было бы исправить эту ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арина Ворожевич

Фото: из личного архива Арина Ворожевич

Фото: из личного архива

ФАС России предпринимает активные действия в борьбе с подобной практикой: недавно ведомство приняло ряд решений, которыми признало реализацию дженериков до истечения срока патентной охраны недобросовестной конкуренцией. Решениями предусмотрено взыскание в доход бюджета с нарушителей более 2,6 млрд руб.

При рассмотрении данных дел ФАС России подтвердила возможность установления нарушения антимонопольного законодательства и в том случае, когда прямым конкурентом нарушителя является не правообладатель спорного изобретения, а компания, которая с его разрешения продает в России оригинальный препарат. Данный подход согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам и соответствует задачам антимонопольного законодательства.

Однако есть риск, что в ближайшее время возможности ФАС России в борьбе против недобросовестной конкуренции на фармацевтическом рынке могут быть ограничены. Так, в марте Арбитражный суд города Москвы в противоречии с прежней судебной практикой признал незаконным одно из обсуждаемых решений антимонопольного органа (номер дела А40-264483/2024). При этом суд сослался на недоказанность конкурентных отношений между производителем дженерика и иностранным правообладателем спорного изобретения. Одновременно суд отказался учесть наличие конкурентных отношений между производителем дженерика и дистрибутором оригинального препарата, который вводил его в оборот на территории в России с разрешения правообладателя.

Данное решение суда не соответствует ни букве, ни духу антимонопольного законодательства. Статья 14.5 Закона о защите конкуренции устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным использованием чужого результата интеллектуальной деятельности. Под недобросовестной конкуренцией закон при этом понимает недобросовестные действия субъекта, направленные на получение несправедливых преимуществ на рынке, способные причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам. Речь в данном случае идет о любых конкурентах нарушителя — лицах, реализующих товары на одном с ним рынке. К последним применительно к производителям дженериков следует относить в том числе авторизированных импортеров, дистрибуторов и локальных производителей оригинальных препаратов.

Остается надеяться на то, что в дальнейшем суды при рассмотрении аналогичных споров будут принимать во внимание цель антимонопольного законодательства, которая заключается не в защите исключительного права конкретного патентообладателя, а в обеспечении добросовестной конкуренции на различных рынках. Именно поэтому не имеет правового значения, кому именно недобросовестные действия нарушителя причиняют убытки — правообладателю изобретения или другим хозяйствующим субъектам-конкурентам. Подобные дела рассматриваются в первую очередь в публичных интересах: это дополнительно подтверждается тем фактом, что взыскиваемый с нарушителя доход идет в пользу государства, а не правообладателя.

Данные обстоятельства должны учитываться судами при проверке законности решений ФАС России, чтобы усилия ведомства по борьбе с недобросовестной конкуренцией на российском рынке не остались безрезультатными.