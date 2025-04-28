Сроки сдачи круизного судна проекта «Карелия» перенесли на четвертый квартал

Нижегородская верфь «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) перенесла сроки сдачи круизного теплохода проекта «Карелия» на IV квартал 2025 года, сообщил заказчик судна компания «ВодоходЪ». Спуск теплохода «Николай Жарков» на воду планировался 11 июня, однако из-за санкций затянулись поставки импортного оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минпромторг России Фото: Минпромторг России

Сейчас оборудование закуплено, судно продолжают строить по обновленному графику. «Водоход» взял на себя часть производственных задач, в частности, отделку интерьеров теплохода. При этом коммерческие рейсы в навигацию 2025 года на круизном судне отменены, формируется график на 2026-ой год.

«ВодоходЪ» предложит перенести забронированные туры на теплоходе «Николай Жарков» на следующий год с фиксацией стоимости путевки, либо вернуть деньги или перебронировать туры на другие люксовые суда на 2025 год.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Красное Сормово» строит три четырехпалубных теплохода проекта 00840 «Карелия» класса «река-море», суда будут курсировать в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях, в акватории Финского залива и на российских реках. Головной теплоход назвали в честь бывшего гендиректора завода «Красное Сормово», Героя Труда Российской Федерации Николая Жаркова. Второй теплоход назван в честь советского и российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого, третий – именем советского поэта Расула Гамзатова.

Владимир Зубарев