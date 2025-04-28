Премьер-министра Башкирии наградили медалью «За трудовую доблесть»

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания наградил премьер-министра региона Андрея Назарова, которому сегодня исполнилось 55 лет, медалью республики «За трудовую доблесть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Шесть лет уже работаете премьер-министром, и именно в этот период республика показывает хорошие, значимые результаты, поэтому я вас искренне благодарю и как своего товарища, соратника, и как руководителя, организатора работы нашего правительства, спасибо за это. Я знаю, как вы Башкортостан любите, стараетесь сделать все, чтобы Башкортостан был у нас на передовых ролях»,— отметил глава республики, вручая награду.

Андрей Назаров поблагодарил Радия Хабирова за высокую оценку его труда «и вообще за возможность работать на благо родной республики, которую вы мне дали последние шесть лет». «Да и ранее, в общем-то, всегда поддерживали меня и все мои начинания на любых должностях, на разных самых с 2003 года, с того момента, как мы познакомились»,— сказал премьер-министр. Он также поблагодарил членов правительства за «эффективную общую работу на благо развития Башкортостана» и коллег из федеральных ведомств за совместную работу и выразил надежду на ее продолжение.

Майя Иванова