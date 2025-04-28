SIPRI: военные расходы России за год выросли почти на 38%

Мировые военные расходы по итогам прошлого года достигли $2,718 трлн. По сравнению с 2023 годом рост составил 9,4%. Это самое большое в годовом исчислении увеличение трат на оборону с момента окончания холодной войны. Такие оценки приводит Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

По его данным, больше всего средств в оборону вложили:

США (+5,7%, $997 млрд); Китай (+7%, $314 млрд); Россия (+38%, $149 млрд); Германия (+28%, $88,5 млрд); Индия (+1,6%, $86,1 млрд).

На эти страны пришлось 60% от общемировых военных трат ($1,635 трлн). Всего более 100 стран нарастили оборонные расходы в прошлом году. Наиболее резкий скачок продемонстрировали страны Европы и Ближнего Востока. Среди участников НАТО показатель вырос у всех стран.

По сравнению с 2015 годом объем оборонных расходов России вырос вдвое. В прошлом году траты на оборону составили 7,1% ВВП России. В общих расходах государства доля оборонных составила 19%.

Военные расходы Украины выросли на 2,9%, до $64,7 млрд (34% ВВП). Их объем равен 43% трат России на оборону. «В настоящее время Украина направляет все свои налоговые поступления на нужды армии. В условиях столь ограниченного бюджетного пространства Украине будет сложно продолжать наращивать военные расходы»,— прокомментировал данные научный сотрудник SIPRI.

Елизавета Шмакова