Генпрокуратура добивается возвращения Минобороны земельных участков в Приморье

Арбитражный суд Приморского края наложил арест более чем на 60 объектов недвижимости во Владивостоке в рамках мер по иску Генпрокуратуры к свыше 30 ответчикам. Надзорное ведомство добивается возвращения Минобороны РФ объектов недвижимости. Спорные объекты находятся в районе бухты Улисс.

Среди ответчиков указаны приморские компании, Минфин РФ, администрация Владивостока и министерство имущественных и земельных отношений Приморского края.

Также Генпрокуратура добивается признания ничтожными сделок купли-продажи объектов Минобороны и возвращения средств покупателям. В частности, с ОАО «Федеральный центр логистики» в пользу ООО «СЗ "Бархат"» предлагается взыскать 29,5 млн руб., а в пользу ООО «Каталея» взыскать с Минфина РФ около 38 млн руб.

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 23 мая.

Действия Генпрокуратуры последовали после посещения в сентябре прошлого года президентом Владимиром Путиным базы Тихоокеанского флота в бухте Улисс.

Алексей Чернышев, Владивосток