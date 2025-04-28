В «ЕМ» расцветает весна

Новый гастрономический сет № 80 в ресторане «ЕМ» посвящен пробуждению природы и весеннему цветению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тартар из говядины с черемшой, грибным соусом и эноки

Фото: ресторан ЕМ Тартар из говядины с черемшой, грибным соусом и эноки

Фото: ресторан ЕМ

Каждое из восьми блюд необычного сета от шеф-повара ресторана Валерии Скуратовой рассказывает свою историю. Открывает сет вегетарианская композиция: печеный пастернак со шпинатным муссом, желе из зелени и лимона. Затем следует сочный тунец с желе из индийской розы с пеной из базилика и сельдереем, призванный вызвать ассоциации с легким морским бризом. Тему подхватывает третий курс: нежный камчатский краб в оригинальном сочетании с кремом из авокадо и какао, листьями мангольда и кусочками цуккини.

Лук-порей с кремом из баклажана и копченой паприкой, дополненный гелем из соленой малины и жареными семенами конопли как бы готовит к последней яркой закуске: тартару из говядины с черемшой, грибным соусом, маринованной джонджоли и хрустящими эноки .

На горячее — тоже весьма необычное блюдо: зубатка сувид на основе выпаренного белого вина с молодой капустой и соусом из цветочной пыльцы.

Финальные аккорды весеннего сета — два десерта. Первый — как солнечный луч на молодой листве: жареная фисташка с лопатками (стручками) молодого гороха и воздушными кусочками меренги с кремом из гороха и икрой из черного кофе. Второй — как утренняя роса: прохладное желе из облепихи с медом алоэ и каплями освежающего геля из юдзу.

Альбина Самойлова