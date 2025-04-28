Vino & Voda на террасе

На крыше пятизвездочного бутик-отеля Indigo St. Petersburg Tchaikovskogo открылась терраса отельного ресторана Vino & Voda — одно из самых романтичных видовых мест в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Богомяко Фото: Сергей Богомяко

Благодаря системе раздвижных стеклянных панелей, защищающих от дождя и ветра, здесь всегда комфортно. Отель в особняке XIX века расположен в историческом центре города, и с террасы на крыше, с высоты птичьего полета, открывается вид на 32 достопримечательности Петербурга: Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», Смольный собор, «Лахта-центр» и многие другие. А рассмотреть все в деталях можно в подзорную трубу в открытой лаундж-зоне террасы. «Озвучивает» эти панорамы в своей аудиоэкскурсии эксперт по Литейной части Петербурга Анна Маркович.

Шеф-повар ресторана Денис Климонтов строит свое авторское меню на локальных специалитетах, интерпретируя блюда французской и итальянской, русской и американской кухни. В эти дни в меню корюшка — непременный атрибут петербургской весны.

Вечерами по четвергам, пятницам и субботам на террасе звучит живая музыка.

Елена Федотова