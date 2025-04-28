Малиновое настроение в Lamponi bistro

На Крестовском острове после реновации открылось бистро Lamponi с акцентом на итальянскую гастрономию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малиновое ризотто с сусальным золотом

Фото: ресторан Lamponi Малиновое ризотто с сусальным золотом

Фото: ресторан Lamponi

Lamponi переводится с итальянского как «малина». Поэтому в меню присутствует, например, малиновое ризотто с сусальным золотом (малиновый цвет придает блюду свекольный сок), фирменный коктейль, а в интерьере — ботаническая роспись на стенах. Новый проект Анны Танцуриной, совладелицы сети ресторанов Peperoni, позиционируется как место, комфортное для всей семьи.

За кухню отвечает шеф-повар Дмитрий Графанов, в основе меню — comfort food в актуальных гастрономических трендах. Утром в Lamponi подают завтраки. Кроме традиционных омлетов и сэндвичей, здесь пекут оладьи из шпината с креветками и гуакамоле и готовят каши с оригинальными добавками: например, рисовую с миндалем и манго и пшенную с медовой хурмой и тыквой. Яркий итальянский акцент — пьядины, традиционные лепешки из печи с разными начинками.

Из основного меню стоят внимания итальянские хиты в авторской интерпретации: пармиджана с кроликом, кальмары по-сицилийски и сибас с цельнозерновым ризотто из киноа, булгура и бурого риса. Здесь готовят шесть видов пиццы и пасту в классических и авторских вариантах: карбонара, фрутти ди маре, казаречче с горгонзолой и сублимированной малиной. На десерт — крем-брюле, профитроли с заварным кремом и тирамису.

Елена Федотова