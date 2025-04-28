Grebeshki обновляют меню и разделяют концепции

Два заведения под брендом Grebeshki, сохранив общую преданность локальным продуктам Баренцева моря и Дальнего Востока, теперь четко разделяют свои концепции на бистро и ресторан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диафрагма с соусом вонголе и зеленью

Фото: бистро Grebeshki Диафрагма с соусом вонголе и зеленью

Фото: бистро Grebeshki

Grebeshki на Арсенальной набережной ориентируются на формат бистро. Поэтому здесь обновилось меню, акцент в котором сделан на комфортной гастрономии. Изменился и стиль подачи блюд, став более демократичным.

Бренд-шеф Ярослав Свинцов сохранил ключевые позиции из раздела Sharing и блюда, которые уже стали фирменными для бистро. Остальное меню было переработано: появились лаконичные и понятные гастрономические сочетания. Заслуживает внимания, например, морской гребешок гриль, хумус с креветкой и чили-маслом, лепешка роти с горгонзолой и мидиями. Особое внимание уделяется блюдам, приготовленным на открытом огне. Предлагается альтернатива классическим стейкам: фланк, бавет и диафрагма. Их можно дополнить тремя соусами, два из которых с морепродуктами, что подчеркивает концепцию Surf & Turf — сочетание мяса и морепродуктов.

Елена Федотова