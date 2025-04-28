Sky & Garden с живописным видом

Панорамный ресторан Sky & Garden на крыше отеля Garden Street открывает летний сезон.

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Теперь можно провести вечер на открытой террасе с видом на исторический центр города. Есть здесь и специальная смотровая площадка с круговым обзором, что особенно впечатляет.

Ресторан известен авторской кухней шеф-повара Владимира Довалго. Шеф практикует творческий подход к классическим рецептам, стараясь сделать блюда произведением кулинарного искусства. В меню, например, паштет из печени цыпленка в глазури из соленого шоколада; теплый салат с печенью кролика и соусом порто; салат с говядиной, овощами и битыми огурцами с арахисом и другие закуски. В разделе супов привлекает внимание крем-суп из белого лука с чиабаттой. Из горячего стоит попробовать утиные сердечки с тыквенным ризотто; филе трески в нитях катаифи с соусом из мидий или угря на рассыпчатом рисе с пряным соусом самбал. Заключительным аккордом ужина вполне может стать тарт с лимонным курдом и итальянской меренгой.

Альбина Самойлова