Юбилейное меню в «Гранд Отеле Европа»

К 150-летию знаменитого «Гранд Отеля Европа» шеф-повар Денис Соболев исследовал архивы отеля и представил юбилейное меню из исторических блюд, подававшихся в гостинице в разные эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шеф-повар «Гранд Отеля Европа» Денис Соболев

Фото: «Гранд Отель Европа» Шеф-повар «Гранд Отеля Европа» Денис Соболев

Фото: «Гранд Отель Европа»

В ресторане «Икорный бар» представлены четыре блюда из праздничного обеда семьи Бенуа 1896 года, данного в честь столетия пребывания династии в России, и обеденного меню 1916 года.

В качестве холодной закуски выступает артишок с крабом, голландским соусом и икрой осетра. Далее следует крем-суп из спаржи с осетриной. Основное блюдо — говядина «по-парижски» с соусом из мадеры с фуа-гра и картофельным мильфеем. Завершает историческое меню ромовый саварен «Кальвиль» с фисташковым кремом и свежей малиной.

«Оригинальные меню представляют французскую кухню и даже были написаны по-французски. Это характерно для XIX — начала XX века. Здесь мы встречаем классические сочетания времен Карема и Эскофье,— рассказывает Денис Соболев.— С одной стороны, старинные меню задают рамки, но в то же время их лаконичные формулировки предоставляют пространство для творчества и современной интерпретации».

В кафе «Мезонин» представлено одно из самых популярных блюд России XX века — гуляш, пришедший из Венгрии, но ставший классикой советской кухни благодаря книге «О вкусной и здоровой пище».

Три эпохи в истории отеля — Российская империя, советская Россия и наше время — вдохновили и команду Лобби-бара на создание юбилейных коктейлей из ингредиентов, характерных для разных периодов барной культуры.

Юбилейные блюда и коктейли подаются в отеле в течение всего года, приглашая совершить путешествие во времени.

Елена Федотова