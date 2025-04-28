Единство роскоши и патриотизма

Санкт-Петербург считается не только культурной, но и часовой столицей России. Роман Никонов, меценат и основатель холдинга Nikonov Group, с 2009 года собирал команду профессионалов, талантливых людей и партнеров, чтобы предлагать клиентам комплекс услуг в премиальном часовом и ювелирном сегменте — от производства до продажи и сервиса.

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Роман Никонов делится, что всегда хотел создавать свои собственные часы и ювелирные коллекции. С конца 2021 года он принял решение сосредоточиться на ювелирном направлении. И уже в 2022 году было запущено производство. На сегодняшний день создано более 400 моделей ювелирных изделий бренда Roman Nikonov. Параллельно команда технологов, экспертов и лучших часовщиков страны занималась разработкой собственной линейки часов. В начале 2025 года были представлены первые ювелирные часы «Цветик-семицветик» по всем известной сказке. На их разработку ушло больше года.

«Мы поддерживаем вектор развития страны, следуя посланиям президента. 2024 год был объявлен Годом семьи, и в связи с этим мы создали детскую коллекцию. 2025 год стал Годом героев и защитника Отечества, что особенно символично накануне 80-летия Великой Победы. В преддверии этой даты мы подготовили эксклюзивный проект — серию премиальных наручных часов»,— рассказывает Роман Никонов.

Первые десять пар часов в размере 42 мм выполнены из стали. За основу взята проверенная временем модель корпуса независимого часовщика из Санкт-Петербурга Александра Нестеренко, одного из самых признанных мастеров в России.

Профессиональная команда Roman Nikonov представит универсальный корпус, доступный в двух размерах: 38 мм для женщин и 42 мм для мужчин.

В рамках этой коллекции будут выпущены различные модельные линейки с использованием эксклюзивных природных материалов: метеорита, перламутра, драгоценных и полудрагоценных камней. Эти часы — не только дань памяти, но и шаг в будущее, где роскошь и патриотизм объединяются, создавая новые тренды в мире высокого часового искусства.

Серия часов представляет собой не просто ювелирный продукт, а полный спектр возможностей для индивидуального выражения. Мастера предлагают уникальные материалы и дизайн, позволяя каждому решить, что наилучшим образом отражает их личность. Каждый покупатель может выбрать материал корпуса: сталь, серебро, платина, розовое, белое или желтое золото. Возможна полная кастомизация: от индивидуальной гравировки (личная надпись, логотип или символ) и закрепки камней до своей персональной тематики.

Ручная финишная обработка корпуса, стрелок и циферблата, базовый швейцарский механизм ETA 2892, проверенный временем,— все это говорит о высоком качестве и надежности часов.

О механизме

ETA 2892 был создан в 1975 году на основе вышедшего двумя годами ранее ультратонкого калибра Eterna 1504 «Eterna-Matic» с частотой баланса 28 800 пк/ч, противоударным устройством Kif-Ultraflex и ротором автоматического завода на шарикоподшипниках — важнейшим изобретением компании Eterna, до сих пор востребованным во всех современных часах с автоподзаводом.

На протяжении своей 50-летней истории калибр ETA 2892 дважды обновлялся. Первый раз — в 1983-м, когда из-за необходимости стандартизации его диаметр уменьшили, удалив несколько миллиметров с платины и ротора. Так появилась ревизия 2892–2, на базе которой компания ETA в разные годы представила механизмы с усложнениями в виде функции GMT (2893–1/2/3) и хронографа (2894–2).

Вторая модификация, проведенная в 1996-м, оказалась более масштабной. Механизм довели до соответствия требованиям к хронометру. Значительно улучшилась и финишная отделка, повысилась эффективность автоподзавода за счет доработки ротора, масса которого была увеличена и распределена ближе к краям.

Получившийся в результате второй ревизии калибр 2892A2 (часто ошибочно называемый 2892-A2 или 2892/A2) позиционируется как высококлассная «рабочая лошадка» среднего и высокого ценового сегмента. Такие престижные бренды, как Omega, Breitling и IWC, используют этот калибр в стандартном заводском варианте или в качестве базового для интегрирования различных усложнений: большой даты, индикатора запаса хода, хронографа.

Различают три класса калибра ETA 2892А2. Elabore — скорректирован в четырех позициях. Никелевый баланс, точность ±5 сек./сутки с максимальной позиционной погрешностью 20 сек./сутки, изохронность ±15 сек./сутки. Top — пять позиций; баланс Glucydur; точность ±4 сек./сутки с максимальной позиционной погрешностью 15 сек./сутки; изохронность ±10 сек./сутки. Chronometer — пять позиций; баланс Glucydur; критерии COSC; точность –4/+6 сек./сутки.

Особенности модели корпуса 80-летия Великой Победы

Корпус выполнен в стиле Art Deco, который Александр Нестеренко придумал восемь лет назад, а сегодня адаптировал под совместный проект. Это уже седьмая версия корпуса, с которым господин Нестеренко завоевывал титул лучшего независимого часовщика в России три года подряд. Корпус отличается классическим и казуальным дизайном, в котором гармонично сочетаются различные виды обработки. Он достаточно тонкий для своего размера и обладает сложной геометрией, в которой практически отсутствуют прямые линии. Такой корпус открывает возможности для множества комбинаций: от сатинирования и полировки до пескоструйной обработки фасок и граней. Это придает модели универсальность и стиль.

Из-за сложной геометрии корпус механически выкатывается, фреза медленно ходит и выкатывает геометрию. Этот процесс осуществляется с использованием пятикоординатной обработки, что требует высокой точности и применения мелкого инструмента. В результате, производство такого корпуса является весьма трудоемким и времязатратным.

Клиенты могут выбрать как материал корпуса, так и тип задней крышки — открытую или закрытую, а также индивидуальное изображение на ротор часов под запрос. Для создания этой коллекции был приглашен профессиональный гравер, выполнивший ювелирную работу: на ротор толщиной всего 0,3 мм мастер нанес рельефный рисунок Кремля, придав изображению визуальный объем и глубину.

На циферблате часов величественно изображен орден «Победа» — высшая военная награда Советского Союза, учрежденная в честь исторической победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, а уникальные стрелки в виде мечей были изготовлены вручную и прекрасно дополняют линию Великой Победы.

Почему Art Deco?

Если рассмотреть архитектурно-дизайнерскую составляющую стиля Art Deco, который приобрел международную популярность в 1920–1930-х годах, можно выделить его характерные черты. Этот стиль отличается строгой симметрией, смелыми геометрическими линиями и этническими узорами. Он использует оформление в полутонах и избегает ярких цветов, при этом сочетая пестрые орнаменты с элементами роскоши и шика. В Art Deco активно применяются дорогие современные материалы: слоновая кость, крокодиловая кожа, алюминий, редкие породы дерева и серебро.

Art Deco внес в дизайн повторяющиеся паттерны, которые начали использоваться не только в декорациях, но и в часах. Этот стиль продолжает оставаться популярным и активно применяется в мировых часовых домах.

Roman Nikonov стремится отразить идеалы, которые вдохновляют на протяжении поколений. Каждый элемент часов несет в себе историю, значение и символику. Идеи, заложенные в каждый экземпляр, создают прочную связь между прошлым и настоящим, поражая своей глубиной и изяществом.

В мире, где ценности порой теряются, такие часы напоминают нам о том, что исторические события и героизм людей, сражавшихся за свободу, должны быть сохранены. Эта коллекция становится символом уважения к памяти героев и напоминанием о том, что наследие нашей страны заслуживает того, чтобы его помнили и передавали людям будущего.

«Носи свою победу всегда с собой»,— Роман Никонов.

Иван Разумихин