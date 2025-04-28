Peserico в сочетании контрастов

Итальянский бренд Peserico представил новую мужскую коллекцию весна-лето 2025 Movimento delle Idee («Движение идей»). Она адресована любителям путешествий и комфорта во всех случаях жизни.

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Дизайнеров бренда вдохновили достижения знаменитого в 1930-е годы авто- и мотогонщика из Мантуи Тацио Нуволари. Не раз выигрывая гран-при в Монако, Франции и Италии, он получил от болельщиков звание «летающий мантуанец» за смелость и решительность во время гонок. Эти же качества, переводя на язык дизайна, позволили Peserico в новой коллекции соединить контрастные элементы, что придает ей современную динамичность.

Самая изящная часть «Движения идей» — классические пиджаки в тонкую полоску из знаменитых тканей Loro Piana, которые позволяют создавать разные образы: повседневные, строгие, роскошные.

Отличительные черты новой коллекции: вневременная классика сочетается с инновационными разработками; вещи из хлопка, льна и шелка дополняются мягкими рубашками и спортивными поло; парки, ветровки и куртки-сафари выполняются из высокотехнологичных материалов.

В цветовой палитре доминируют различные оттенки синего: бледно-голубой, небесный, электрик, так называемый космический синий и сапфировый. Они эффектно сочетаются с бежевым, песочным, пепельным и коричневым. Также весенне-летнее настроение подчеркивает природная гамма: средиземноморский зеленый, пшеничный и глиняный, лунный серый и розовый.

Новая коллекция Peserico представлена в фирменных магазинах бренда и в сети «Кашемир и Шелк».

Альбина Самойлова