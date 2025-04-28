Замена парадигм

Ежегодное падение рынка светопрозрачных конструкций составляет 5%, а число игроков за последние пятнадцать лет сократилось в 12 раз. Такие данные приводит совладелец Ecookna Group Нина Филоненко. По ее словам, компания, несмотря на неутешительные тренды в отрасли, демонстрирует рост. По итогам 2024 года он составил 15%. За счет чего удается держать высокую планку, к каким вызовам стоит готовиться, а также как решить самый острый вопрос — кадровый дефицит, госпожа Филоненко рассказала в интервью Social Report.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ECOOKNA GROUP Фото: ECOOKNA GROUP

SOCIAL REPORT: Как ваша отрасль чувствует себя на фоне снижения темпов строительства в России?

НИНА ФИЛОНЕНКО: Когда мы начинали работать, спрос сильно превышал предложение. Примерно с 2015–2016 годов наш рынок светопрозрачных конструкций ежегодно падает на 5–10%. В 2010 году в России было 10 тыс. компаний, сейчас их осталось меньше 800. Мне кажется, это ответ на то, как наша отрасль себя чувствует.

Рынок снижается, и причина даже не в снижении объемов строительства, потому что рынок светопрозрачных конструкций всегда рос и развивался на фоне замены обветшалых окон. Сейчас доля остекления новыми конструкциями в старых домах достигла 70%. То есть насыщение рынка достигло предела.

SR: Но вы видите для себя перспективу роста?

Н. Ф.: Аналитики прогнозируют начало второй волны остекления за счет той части людей, которые тридцать лет назад поменяли окна самыми первыми. Мы все эту волну ждем, но она не настает несколько лет, хотя, по прогнозам должна была уже начаться. По сути, те окна, которые ставились в 2000-х годах, были очень качественные, и с ними до сих пор ничего не происходит. И даже если и начнет переостекляться рынок, те потребители, которые заменили когда-то окна, скорее всего, будут менять не сами конструкции, а только стеклопакеты. Мы видим в этом нишевую перспективу. Заменив всего лишь стеклопакетами саму конструкцию, можно получить современные окна, которые дальше можно эксплуатировать.

SR: Ранее ваша компания заявляла о росте сегмента ИЖС.

Н. Ф.: В нашей доле выручки ИЖС занимает 30–40%. Года три назад мы развернули свое внимание в эту сторону. ИЖС опережает строительство многоквартирных домов, что демонстрирует статистика прошлого года. Правда, в этом году мы видим притормаживание строительства ИЖС в связи с тем, что снизилось количество государственных программ.

Сейчас на рынке происходит самоопределение компаний: какой продукт в своей компетенции они готовы производить, на чем сфокусироваться. Собственники бизнеса — это состоявшиеся взрослые предприниматели. И если им удастся вырастить топ-менеджмент, который продолжит дело, тогда это все будет развиваться дальше. Как мы видим, пока не у всех это получается, поэтому компании уходят с рынка.

SR: Как вы закончили 2024 год?

Н. Ф.: 2024 год мы закончили с ростом, мы выросли примерно на 15–17%. Но по нам нельзя оценивать рынок, мы всегда растем, занимая долю рынка других компаний, которые уходят. И мы всегда ставим планы выше предыдущего года и выше инфляции.

Мы не выросли сильно в квадратных метрах, но увеличили выручку. Причин роста — две: серьезный рост стоимости материалов в прошлом году и рост стоимости квадратного метра. Клиенты, с которыми мы работаем, находятся в сегменте «средний плюс» и заказывают более дорогие конструкции. Это раздвижные двери и конструкции большого размера. Это тенденция рынка, когда используют разное стекло с разными эффектами, используют фурнитуру, которая добавляет функциональности изделию. За счет этого стоимость конструкции вырастает. Поэтому выручка, в том числе, и растет.

SR: Расскажите о географии ваших поставок.

Н. Ф.: Сейчас в Ecookna Group входит несколько компаний, которые имеют разную компетенцию. К примеру, это компания «Фототех», она производит противопожарное, безопасное остекление. Это специальная конструкция, которую используют в общественных помещениях: в школах, детских садиках. Конструкция помогает предотвратить распространение пожара либо сдерживать огонь. География поставок — вся Россия.

Еще у нас есть премиальный бренд — Kaleva. Это уникальные светопрозрачные конструкции. Франшиза, которая продает эти конструкции, работает от Калининграда до Челябинска, а также в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Краснодаре, в Сочи и многих других городах.

SR: Какие сейчас тренды в развитии технологий производства светопрозрачных конструкций?

Н. Ф.: Раньше стоимость профильной системы и фурнитуры занимала 40–50% от стоимости пластикового окна. Сейчас на наших глазах происходит переворот: стоимость профильной системы в общей стоимости изделия сильно снижается, но увеличивается цена стекла. Стекло теперь имеет специальное напыление, с помощью него можно реализовать совершенно любые архитектурные задумки, и плюс ко всему увеличивается площадь готовых изделий. Теперь стоимость стекла в изделии занимает уже больше, чем 50%, чего раньше никогда не было. Я считаю это очень серьезным трендом. И роль профилистов, при всем моем уважении к этой отрасли, снижается. На первое место выходит качественная работа со стеклом.

Еще один серьезный тренд — работа с отечественными продуктами. Примерно на 80% мы выполнили импортозамещение в отрасли. Если раньше компании работали на немецких профильных системах, на немецкой фурнитуре, то сейчас мы практически полностью перешли на продукты, которые производятся в России.

Для нас очень важно, чтобы качество продукта, который мы создаем, не снижалось, потому что есть стандарт отрасли, к которому все привыкли. Имея в виду этот стандарт, над которым двадцать лет работали, мы подтягиваем к нему российских производителей своими требованиями к продукту. Это тоже интересная тенденция.

Еще один тренд касается изменения парадигмы управления персоналом. В сознании собственников происходит переворот: переосмысливается ценность персонала. Если раньше был такой нарратив, что персонал — это ресурс, то сейчас персонал — это капитал. И мы много вкладываем в развитие, в удержание персонала, в его мотивацию.

В прошлом году мы это очень ярко почувствовали: можно было произвести намного больше продуктов, намного больше окон выпустить, если бы у нас были люди. Дефицит кадров испытали все компании.

SR: Как вы решаете кадровый вопрос?

Н. Ф.: Мы начали наращивать компетенцию работы с визовыми гражданами. Здесь бизнес, как мы считаем, более защищен в работе с таким персоналом. Я имею в виду рабочих, которые создают ценность. Для работы на заводе мы приглашаем граждан из Индии.

SR: Как я понимаю, вы сейчас работаете и над популяризацией работы монтажника? Сейчас в этой сфере тоже кадровый голод?

Н. Ф.: Да, это еще одна трендовая история. Ситуация в целом на рынке такая: инженеры монтажа стали старше, молодежь не приходит, потому что рабочая специальность непрестижна. Все эти годы никто не задумывался о том, что инженер монтажа — это одно из самых важных звеньев в цепочке доставленной стоимости. По сути, окно никому не нужно, если оно не стоит в проеме. Так мы столкнулись с ситуацией, когда наши инженеры монтажа стали старше, а новых набрать мы не можем. При этом это сложная и тяжелая профессия.

Мы задумались, что надо менять эту парадигму, говорить о том, что монтажник — это тоже престижно. Целый год мы писали продукт и запустили свой онлайн-университет для подготовки кадров в нашей отрасли. В нем четыре специальности. Один из треков посвящен подготовке инженеров-монтажников разных категорий, включая тех, кто сможет монтировать большие конструкции, в том числе, алюминиевые. Дело в том, что ни в одном учебном заведении нет такой профессии.

Сейчас мы получаем лицензию на обучение. Кроме того, мы оказываем поддержку премии «Сварог», направленной на популяризацию рабочих профессий. Так мы пытаемся создать профессиональное комьюнити.

SR: То есть ваш университет обучает людей с дальнейшим трудоустройством непосредственно к вам?

Н. Ф.: Университет — один из инструментов для получения персонала по своим стандартам. Но если специалиста возьмет другая компания, мы не против. Мы хотим создать некий стандарт для отрасли. Мы видим в перспективе, что потенциальные монтажники, которые будут обучаться в нашем университете, примут наши высокие стандарты качества.

SR: Какие есть требования по сертификации в профессии?

Н. Ф.: Есть профессиональный стандарт, который утвержден Министерством труда. Это документ, которому сложно соответствовать, в нем такие требования к монтажнику, будто бы это главный инженер. Мы даем инженеру по монтажу фундаментальные знания, которые станут основой его профессионального образования.

В настоящее время мы занимаемся получением аккредитации, что позволит нам стать единственной организацией в России, которая будет выдавать монтажникам сертификаты государственного образца.

SR: Каковы ваши прогнозы по развитию отрасли в 2025 году и каковы планы вашей компании?

Н. Ф.: Базовый прогноз — снижение рынка в целом на 13%, пессимистический — на 20%, оптимистический — на 8%, в зависимости от геополитической ситуации, ключевой ставки и ипотечных программ. Тем не менее в стратегии нашей компании мы заложили рост на 25%, в том числе в производстве — за счет запуска цеха по алюминию.

Ксения Ахметжанова