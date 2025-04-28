«Россия в сложный санкционный период научилась консолидировать лучший работающий опыт»

Столкнувшись с острым дефицитом квалифицированных кадров, компании вынуждены пересматривать HR-стратегии, инвестируя в создание комфортной и современной рабочей среды. Как отмечает международный предприниматель и инвестор Евгений Скигин, в России тенденция на улучшение условий труда восходящая, в то время как на Западе она стагнирует. О том, какие проекты находятся в сфере интересов господина Скигина, о важности человеческого капитала в условиях цифровизации, а также об отсутствии интереса к стартапам он рассказал в интервью Social Report.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

SOCIAL REPORT: Какие отрасли сегодня находятся в сфере ваших бизнес-интересов?

ЕВГЕНИЙ СКИГИН: Это мой агропромышленный бизнес, включая технологическую базу, селекцию, продукты и товары, которые мы получаем в процессе переработки агрокультур. Весь этот многоуровневый и многозвеньевый комплекс — и есть главное направление для меня сегодня.

SR: Как в России сегодня обстоят дела с техникой для агропромышленного комплекса?

Е. С.: Российские производители сельскохозяйственной техники очень многому научились за последние годы. И мы ожидаем в перспективе, что качество железа, эргономика кабин и салонов выйдут на новый уровень. В агротехнике от комфортности и безопасности рабочего пространства, маневренности транспорта зависит и производительность труда. Когда у кресла удобная спинка, то ехать в комбайне гораздо удобнее. Порой сотрудник проводит восемь часов в комбайне, и от его работоспособности зависит объем собранного урожая.

SR: В вашем бизнесе человек и искусственный интеллект уже совместимы? Планируете ли вы в ближайшие два-три года что-то качественно поменять с учетом возрастающей роли ИИ в бизнес-процессах?

Е. С.: Совместимы, но не взаимозаменимы. В агробизнесе сложно адаптировать программы и приложения ИИ к тяжелой специальной технике и сельскохозяйственному оборудованию. Для прошивки материально-технической базы — комбайнов, тракторов — нужно больше времени и испытаний нового программного обеспечения. И возделывание, обработка и переработка агрокультур — это все ручной труд, в котором нужны компетенции агрономов, биологов, ботаников, инженеров, рабочих. Наша отрасль по-прежнему зависима от природы, климата и человека, и уже потом от технологий и машинного интеллекта. Надо различать виды осадков, процент влажности земли, чтобы рассчитать, может ли трактор проехать или нет, на сколько отрезков делить стебель, как отделять соцветия от стеблей, какое качество у волокна, можно ли дальше его собирать. За всем этим смотрит человек.

SR: Существует мнение, что с приходом ИИ начнутся сокращения людей. Не вполовину, но на треть точно. Как вы думаете, смогут ли программы заменить человека?

Е. С.: Нельзя недооценивать человека. Я уверен, что придет время, когда ИИ лишь ускорит выполнение многих задач, что частично отразится на занятости некоторых специалистов. Но человека заменить все равно не получится, и это очень хорошо.

Мы уже столкнулись с тем, что часть процессов отдана на откуп технологиям и цифре. Однако разгребаем последствия такого перехода, когда ошибки, сбои становятся критичными, а исправить их может только человек. Также только человек сможет вытянуть специализации, построенные на ручном труде, на коммуникациях, дипломатии.

К примеру, в моем бизнесе переход на ИИ будет не быстрый. Да, он уже начат, часть функций в маркетинге осуществляется за счет нейросетей: презентации, дизайн, простые тексты. Но в остальном нужен человек. Беспилотный комбайн, конечно, появится, но управлять из аппаратной им будет человек.

SR: Считаете ли вы, что бизнес действительно стал более ответственно относиться к качеству труда?

Е. С.: В России намечается тенденция улучшения условий рабочей среды: лучше техника, оснащение корпоративной зоны вендинговыми аппаратами, территории отдыха, гибридные графики. В то время как в России эта тенденция восходящая, на Западе она ползет вниз, а точнее стагнирует. Объясняется это тем, что Россия в сложный санкционный период научилась консолидировать лучший работающий опыт и сейчас активно его применяет во всех сферах жизнедеятельности.

SR: Какова ваша стратегия управления людьми? И как вы выстраиваете отношения со своими бизнес-партнерами?

Е. С.: Любое сотрудничество предпочитаю начинать на доверии — как с сотрудниками, так и с компаньонами. Без доверия невозможно делегировать специалисту конкретную задачу, потому что нет уверенности, что он с ней справится. А с партнерами лучше вообще тогда не начинать проект, если нет веры друг в друга. Любое партнерство должно иметь синергетический эффект и для меня лично, и для всего предприятия.

SR: Если к вам попадет интересный стартап или проект под инвестирование, готовы ли вы будете выступить его бизнес-ангелом? Или эту часть жизни вы для себя пока закрыли?

Е. С.: На данный момент закрыл. Должно быть что-то прямо очень мне интересное и исходить от человека, которого я знаю как порядочного, честного и изобретательного предпринимателя. И, что важно, в этого человека я должен очень верить. То есть понимаете, ситуация должна быть исключительной, должно совпасть много пазлов. Вероятность этого мала, как и моя заинтересованность в этом сейчас.

SR: С чем связано то, что вы частично выходите из проектов и что-то закрываете?

Е. С.: Это своего рода очищение, что полезно делать в своей жизни. Очень просто что-то начинать, но не так просто из этого выходить. И когда у тебя не три и даже не пять проектов, а десять, то ты рассеиваешься как предприниматель и управленец, не уделяешь важным задачам нужного времени. А от качества решения зависит успех продукта. Поэтому сейчас этап даунсайзинга, когда нужно сфокусироваться на приоритетных направлениях.

Любовь Михеева