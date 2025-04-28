Человек голосует за ценности и эмпатию

Эффективная и эффектная PR-активность компании и топ-менеджера, представляющего ее, становится ключевой во время высокой конкуренции. При этом PR не сводится к простой рекламе: это выстраивание долгосрочных отношений с общественностью, формирование положительного имиджа и укрепление доверия к компании и ее ценностям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Человек все чаще выбирает не просто продукт или услугу, а компанию, за которой стоят конкретные люди, разделяющие его ценности.

В этом смысле бренд руководителя является одним из сильнейших драйверов продаж. Аутентичность, прозрачность, ответственность — эти качества, отраженные в позиционировании руководителя, привлекают не только клиентов, но и талантливых сотрудников, разделяющих те же принципы. Кроме того, важно не просто демонстрировать достижения, но и говорить о проблемах, признавать ошибки. Это создает образ лидера, которому можно доверять.

Грамотно выстроенная PR-стратегия в сочетании с сильным личным брендом руководителя и транслируемыми ценностями компании формирует мощный фундамент для устойчивого развития бизнеса и доверия аудитории.

Алла Михеенко, редактор Social Report «Лица города»