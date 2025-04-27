Главные новости к утру 27 апреля

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что его страна не собирается атаковать Индию. Однако, сказал министр, если Индия будет прибегать к каким-либо действиям против Пакистана, то Исламабад даст «более чем пропорциональный ответ».

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут поучаствовать уже в следующем, четвертом раунде переговоров США и Ирана по ядерной сделке. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи по итогам третьего раунда переговоров. Также он заявил, что Иран доволен диалогом с США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Панамский и Суэцкий каналы не существовали бы без вмешательства американцев. Поэтому он потребовал бесплатного прохода американских военных и коммерческих судов по ним.

Министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени заявил, что в результате взрыва в порту в Бендер-Аббасе по неподтвержденным данным погибли 14 человек. Сейчас точно известно о восьми погибших.

Власти Эстонии освободили танкер Kiwala, который следовал в российский порт Усть-Луга. Он был задержан 11 апреля у берегов острова Аэгна.