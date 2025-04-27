Глава МВД Ирана: предварительно при взрыве в порту погибли 14 человек

Министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени заявил, что в результате взрыва в Бендер-Аббасе, по неподтвержденным данным, погибли 14 человек. Сейчас точно известно о 8 погибших.

«В настоящее время нашим главным приоритетом является оказание помощи, спасение и сохранение жизней наших дорогих соотечественников»,— сказал господин Моамени (цитата по Tasnim).

Пострадали от 700 до 750 человек, 212 из которых отправили лечиться домой, всем остальным оказывают помощь в больницах, заявил министр. Вчера, 26 апреля, люди начали выстраиваться в очереди, чтобы сдать кровь пострадавшим, передавало SNN.

Взрыв произошел в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана. Взорвался склад опасных грузов и химикатов. Причины происшествия неизвестны. В Минздраве страны заявляли, что в результате возможны выбросы аммиака, диоксида серы и азота.