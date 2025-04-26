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Мэрия определила новую площадку под КРТ в Завокзальном, снесут 13 зданий

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о выделении новой площадки под комплексное развитие территорий (КРТ) в Завокзальном микрорайоне (Железнодорожный район). В рамках программы планируют развивать территорию в границах улиц Майкопской – Армавирской – Подгорной.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Под КРТ пойдет участок площадью 59,2 тыс. кв. м. Согласно документам, в рамках комплексного развития территории планируют снести несколько многоквартирных малоэтажных домов. Кроме того, под снос попадает шестиэтажных дом 1963 года постройки.

Снести планируют здания по следующим адресам:

  • ул. Майкопская, д. 24;
  • ул. Майкопская, д 22;
  • ул. Майкопская, д. 20;
  • ул. Армавирская, д. 23;
  • ул. Подгорная, д. 6;
  • ул. Подгорная, д. 7;
  • ул. Подгорная, д. 2;
  • ул. Подгорная, д. 2а;
  • ул. Майкопская, д. 24а;
  • ул. Майкопская, д. 22а;
  • ул. Майкопская, д. 20а;
  • ул. Майкопская, д. 22б (баня);
  • ул. Армавирская, д. 23а (нежилое здание)

Среди сохраняемых отмечены следующие дома: ул. Майкопская, д. 18, ул. Майкопская, д. 16, ул. Армавирская, д. 19. Всего в списке, подлежащих сносу или реконструкции, 55 объектов.

Мария Игнатова

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