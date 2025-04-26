Мэрия определила новую площадку под КРТ в Завокзальном, снесут 13 зданий

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о выделении новой площадки под комплексное развитие территорий (КРТ) в Завокзальном микрорайоне (Железнодорожный район). В рамках программы планируют развивать территорию в границах улиц Майкопской – Армавирской – Подгорной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Под КРТ пойдет участок площадью 59,2 тыс. кв. м. Согласно документам, в рамках комплексного развития территории планируют снести несколько многоквартирных малоэтажных домов. Кроме того, под снос попадает шестиэтажных дом 1963 года постройки.

Снести планируют здания по следующим адресам:

ул. Майкопская, д. 24;

ул. Майкопская, д 22;

ул. Майкопская, д. 20;

ул. Армавирская, д. 23;

ул. Подгорная, д. 6;

ул. Подгорная, д. 7;

ул. Подгорная, д. 2;

ул. Подгорная, д. 2а;

ул. Майкопская, д. 24а;

ул. Майкопская, д. 22а;

ул. Майкопская, д. 20а;

ул. Майкопская, д. 22б (баня);

ул. Армавирская, д. 23а (нежилое здание)

Среди сохраняемых отмечены следующие дома: ул. Майкопская, д. 18, ул. Майкопская, д. 16, ул. Армавирская, д. 19. Всего в списке, подлежащих сносу или реконструкции, 55 объектов.

Мария Игнатова