Мэрия определила новую площадку под КРТ в Завокзальном, снесут 13 зданий
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о выделении новой площадки под комплексное развитие территорий (КРТ) в Завокзальном микрорайоне (Железнодорожный район). В рамках программы планируют развивать территорию в границах улиц Майкопской – Армавирской – Подгорной.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Под КРТ пойдет участок площадью 59,2 тыс. кв. м. Согласно документам, в рамках комплексного развития территории планируют снести несколько многоквартирных малоэтажных домов. Кроме того, под снос попадает шестиэтажных дом 1963 года постройки.
Снести планируют здания по следующим адресам:
- ул. Майкопская, д. 24;
- ул. Майкопская, д 22;
- ул. Майкопская, д. 20;
- ул. Армавирская, д. 23;
- ул. Подгорная, д. 6;
- ул. Подгорная, д. 7;
- ул. Подгорная, д. 2;
- ул. Подгорная, д. 2а;
- ул. Майкопская, д. 24а;
- ул. Майкопская, д. 22а;
- ул. Майкопская, д. 20а;
- ул. Майкопская, д. 22б (баня);
- ул. Армавирская, д. 23а (нежилое здание)
Среди сохраняемых отмечены следующие дома: ул. Майкопская, д. 18, ул. Майкопская, д. 16, ул. Армавирская, д. 19. Всего в списке, подлежащих сносу или реконструкции, 55 объектов.