Главные новости за 25 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани почти 75% региональных дорог соответствуют нормативам. Доля дорожной сети городских агломераций, не требующих срочного ремонта, составляет около 87,4%.

Власти Кубани в мае примут решение об отмене турналога в Анапе. Ранее с аналогичной инициативой к главе региона Вениамину Кондратьеву обратился РСТ.

В Краснодарском крае могут увеличить количество одномандатных округов на выборах в Госдуму до девяти.

На Кубани мать, утопившую младенца в туалете, осудили на 1,5 года. Местную жительницу признали виновной в убийстве ребенка сразу после родов (ст. 106 УК РФ).

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по коллективной жалобе жителей Кубани о признании их домов самовольными постройками и сносе без компенсации. Поводом для вмешательства стало коллективное видеообращение в соцсетях.

Сотрудники ФСБ задержали в Сочи задержала гражданина Румынии, подозреваемого в сборе военных данных. Ему вменяют сотрудничество со спецслужбами Украины.

Приговор экс-начальнику угрозыска Анапы Игорю Нехаенко оставили без изменений. Бывшего главу ведомства осудили на 20 лет за участие в преступной группе, связанной с бизнесменом и экс-депутатом ЗСК Сергеем Зириновым.

Фирма «Натухаевская Агро» проиграла спор о статусе 112 га земель в Новороссийске. Компания требовала признать действия городской администрации незаконными и исключить участок из спецреестра.

В Краснодаре за первые три месяца 2025 года ликвидировали более 8,5 тыс. несанкционированных свалок. Общий объем убранного мусора составил порядка 48,1 тыс. куб. м.