На Кубани почти 75% региональных дорог соответствуют нормативам

В Краснодарском крае на сегодняшний день доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составляет 74,4%. Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, превышает 75%. Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, составляет почти 87,4%, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального министерства транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что в крае сегодня существует спрос на общественный транспорт благодаря поэтапному совершенствованию организации его работы, в том числе избавлению от пробок путем создания выделенных полос для движения общественного транспорта, повышения средней скорости, запуска на линии новых низкопольных автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев, а также организации новых трамвайных линий.

В частности, в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Развитие общественного транспорта» исполняется концессионное соглашение о создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры наземного городского электрического транспорта общего пользования в Краснодаре. В Минтрансе напомнили, что в рамках соглашения между муниципалитетом и ООО «СИНАРА – Городские Транспортные Решения Краснодар» предусмотрена поставка 100 трамвайных вагонов, из которых 40 уже поставлены. В 2025 году планируется поставка еще 50 трамвайных вагонов, в 2026 году – 10 трамвайных вагонов.

«В рамках национального проекта в Краснодарском крае в текущем году планируется отремонтировать участки дорог регионального значения протяженностью 208,9 км, в том числе участки опорной сети – 77,2 км, а также привести в нормативное состояние 425 погонных метров мостовых сооружений», – сообщили также в ведомстве.

Вячеслав Рыжков