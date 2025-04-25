На Кубани мать, утопившую младенца в туалете, осудили на 1,5 года

Курганинским районным судом вынесен приговор 19-летней жительнице Юлии Вишталюк. Ее признали виновной в убийстве ребенка сразу после родов (ст. 106 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подтвержденной в судебном заседании, утром 8 января 2025 года подсудимая находилась одна в доме, где без медицинской помощи самостоятельно родила доношенную девочку. Роды произошли тайно — Вишталюк скрывала беременность как от семьи, так и от отца ребенка. После родов она перерезала пуповину ножницами, завернула младенца и вынесла его на улицу, где сбросила в уличный туалет, выяснило следствие. Факт преступления стал известен только спустя несколько дней, когда девушка обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована.

В ходе следствия и на суде она дала признательные показания, пояснив, что решилась на такой поступок из-за страха перед возможной реакцией родителей и отца ребенка. Суд, приняв во внимание возраст подсудимой, признание вины и характер преступления, назначил ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Вячеслав Рыжков