В Екатеринбурге задержаны неонацисты, изъята атрибутика и оружие

В Екатеринбурге провели масштабный рейд в отношении лиц, придерживающихся неонацистских взглядов, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе рейда изъято большое количество ножей, кастетов, перцовых баллонов и нацистской атрибутики.

По данным источника, 24-летний Денис Ю. и 20-летний Никита С. привлечены к административной ответственности за пропаганду нацистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Оба арестованы на 14 суток.

«В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне интенсивность проведения подобных мероприятий в регионе значительно повысится»,— отметил источник.

Полина Щуцкая