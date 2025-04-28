Как обнаружить опасные астероиды

В минувшем году российские астрофизики сделали несколько значимых открытий в области разных небесных тел и космических процессов. Некоторые из них представлены в обзоре «Ъ-Науки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обсерватория в Карачаево-Черкесии

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Обсерватория в Карачаево-Черкесии

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Звезды концентрируются

Особое место в научных трудах занимают звезды, точнее их скопления, на научном языке называемые плеядами. В прошлом году в институте ИНАСАН РАН с помощью телескопа Gaia и метода фотометрии ученые выявили звезды-дублеры с орбитами от 2 млрд до 20 млрд км, чего раньше не было. Звезды как будто бы концентрируются, в целом раньше такого скопления не наблюдалось, поэтому на такое явление обратили внимание ученые из ИНАСАН РАН. Так называемые двойные звезды во вселенной встречались и раньше. Но в этот раз, изучая звезды, ученые этого института пришли к выводу, что их количество превысило половину массы Солнца, которое, как известно, самая близкая к Земле звезда.

Звезды эволюционируют — это неоспоримый и известный факт. Однако процессы на этих небесных телах происходят с рядом особенностей. Особенно если речь идет о химически пекулярных звездах в нашей Галактике. На их поверхностях еще несколько десятилетий тому назад замечены ощутимые масштабные пятна, которые, как считают российские ученые, связаны с усилением магнитных полей. Этот процесс естественен. В строениях этих звезд просматриваются линии присутствия некоторых тяжелых металлов, хрома, европия, празеодима и неодима. Такие звезды вращаются медленнее обычных звезд спектральных классов, как правило, их скорость вращения не превышает 150 км/с.

Перкулярные звезды делятся на спектральные классы, различаемые по температуре, ускорению, силе тяжести на поверхности небесного тела и химического состава. Спектр состава моделируется исходя из концентрации разных веществ, например железа, скандия и кальция. Поля перкулярных звезд неустойчивы, и магнетизм их полей в последние годы менялся, с чем связаны эти перемены, ученые не уточняют, подчеркивая, что научная работа продолжается и ответить на этот вопрос можно будет спустя пять лет.

В целом, исследуя свойства магнитного поля всех звезд, ученые спецлаборатории исследований звездного магнетизма САО РАН утверждают, что магнитное поле сильнее только у молодых звезд, то есть у звезд, чье время существования не превышает 1 млрд лет. С возрастом это поле слабеет, а затем и вовсе может исчезнуть. Научные работы в этой сфере продолжаются.

Важные космические открытия

Из тысяч научных исследований в области астрофизики своими результатами выделяются несколько. Например, важным открытием в научном сообществе считается открытие нейтронной звезды SRGA. Авторы открытия, сотрудники Института космических исследований РАН (ИКИ), открыли этот объект космической обсерватории «Спектр-РГ». Научная работа велась без малого шесть лет и была закончена в сентябре прошлого года.

Вместе с новыми звездами ученые продолжают работать с уже известными. Это стареющая звезда, так называемый красный гигант со звездной классификацией M6e. Ученые Института астрономии РАН построили важную гидродинамическую модель изменений этого небесного тела в течение целых трех веков.

Влияние звезд на планеты проанализировали их коллеги из этого же института. Изучая активность вспышек на звездах, ученые анализировали и последствия этого процесса. В частности, они проанализировали его значимость на структуру водородно-гелиевой атмосферы Юпитера. Под влиянием вышеописанного процесса она разжижается.

В прошлом году российские ученые первыми в мире выполнили и заявили о выполнении на основе магнитогидродинамического моделирования расчетов взаимодействия пульсарного ветра со звездным ветром. Таким ветром в научном мире принято считать поток разнокалиберных частиц, идущий от нейтронной звезды, вращающейся со скоростью 1 млн световых километров, которая в процессе дает еще и электромагнитное излучение. Однако при столкновении такого ветра с естественной средой наблюдался туман, его течения зависят от орбитальной фазы вращающейся звезды. Российские ученые первыми рассчитали карты таких излучений, что в будущем поможет облегчить наблюдение за небесными телами при пульсарных ветрах.

Российские астрофизики московского Института астрономии РАН в прошлом году не только делали открытия, но и разработали систему обнаружения и контроля так называемых опасных небесных тел в околоземном космическом пространстве. То есть астероидов, комет, метеороидов. Околоземным космическим пространством, к слову, считается специфическая область вблизи нашей планеты с несколькими орбитами, по которым ходят спутники, летают космостанции. Чтобы обнаруживать вышеперечисленные тела до того, как они нанесут вред Земле, ученые проанализировали и определили свойства таких тел и их возможные траектории. В частности, ученые выяснили, что ежегодно в околокосмическом пространстве появляется примерно 1 тыс. таких тел, причем не больше половины из них проявляются в дневное время. Как подчеркивают в научном сообществе, обнаружение таких тел в будущем поможет при активно разрабатываемой сейчас в России системе обнаружения астероидов, направляющихся к Земле. Однако оценить эффективность этой системы можно будет не раньше, чем она начнет работать.

Анна Героева