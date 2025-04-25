Глава Минэнерго Цивилев: Россия начнет поставлять газ в Иран в 2025 году

Москва договаривается с Тегераном о цене импорта в страну российского газа, сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Он анонсировал отправку сырья в Иран в текущем году. Его объем составит до 1,8 млрд куб. м. Точная дата начала поставок не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Цивилев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Цивилев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В этом году будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующей инфраструктуре»,— рассказал господин Цивилев по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном (цитата по «Интерфаксу»). Речь идет о трубе без Азербайджана.

Позднее министр энергетики пояснил журналистам, что компании занимаются согласованием цены. «Мы в коммерческие отношения между компаниями не влезаем. Компании сейчас как раз и заняты тем, чтобы выбрать оптимальную цену»,— уточнил он.

Сергея Цивилева поддержал министр нефти Ирана Иран Мохсен Пакнежад. «На данный момент это еще не финализировано. Но мы надеемся, и мы ждем, что некоторые моменты будут финализированы как можно быстрее»,— заверил господин Пакнежад.